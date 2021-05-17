Михаил Дегтярев провел личный прием граждан

Традиционный личный прием граждан провел врио губернатора Хабаровского края.

Жительница села Тополева Марина Ефремова обратилась с просьбой продлить 26-й и 55-й муниципальные автобусные маршруты до квартала «Усадьба».

- Тяжело ходить пешком. Не только мне, но и детям – у нас их много. Утром родители отвозят в школу, а обратно они пешком возвращаются, - посетовала Марина Ефремова.

Чтобы решить этот вопрос, необходимо привести в нормативное состояние улицу Гаражную: дорожные условия должны соответствовать требованиям обеспечения безопасности перевозки пассажиров. После этого возле квартала «Усадьба» будут обустроены разворотная площадка и остановочный пункт.

Соответствующие поручения Михаил Дегтярев дал главе Хабаровского района Александру Яцу. Сделать все муниципальные власти должны до 1 июля. А до 1 сентября должен быть проработан вопрос открытия нового маршрута, который обеспечит транспортное сообщение для жителей квартала «Усадьба» с основной маршрутной сетью Хабаровска. Также во взаимодействии с региональным министерством транспорта и дорожного хозяйства и администрацией краевого центра будет урегулирован вопрос пролонгации 26-го и 55-го автобусных маршрутов, планируется увеличить количество рейсов.

Александр Минаков из села Казакевичева обозначил перед главой региона проблему, которая волнует всех его односельчан. Речь идет о дороговизне подключения жилых домов №№ 23, 25, 27, 31, 31а на улице Новожилова к сетям газораспределения АО «Газпром газораспределение Дальний Восток».

В 2013 году к Казакевичеву был подведен межпоселковый газопровод протяженностью 8,7 км. Однако жилые дома, по поводу которых обратился Александр Минаков, были построены позже и не вошли в схему газоснабжения. Сейчас, чтобы подключить дома к ближайшей точке – крановому узлу на межпоселковом газопроводе, давление в котором составляет 0,6 Мпа, требуется построить газопровод-отвод, установить газораспределительный пункт (для снижения давления) и проложить газораспределительную сеть к границам земельных участков домовладений.

Людям выставили общий счет почти на 1,6 млн рублей. А плюсом – проектирование и строительство наружного газопровода (от забора до стены дома), установка котла, газовой плиты, водонагревателя, приборов учета газа, газоанализаторов, внутридомовой газовой разводки - тоже за собственные средства.

- Каждый из нас должен внести 266 тысяч рублей. С учетом внутренних сетей получается около полумиллиона. А среди нас есть пенсионеры – для них эта сумма в принципе неподъемна, - уточнил Александр Минаков.

Снизить затраты собственников на подключение к сетям газораспределения возможно, включив мероприятия по проектированию и строительству объектов газоснабжения в региональную программу «Газификация жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Хабаровского края на 2018 – 2022 годы». Однако есть нюанс – объемы финансирования, выделяемого ежегодно по этому направлению, не покрывают все нужды. В качестве альтернативного источника финансирования может быть использована специальная надбавка к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям ГРО. Сейчас в Хабаровском районе за счет средств спецнадбавки поэтапно строят распределительные газопроводы в селах Ильинке и Матвеевке.

Поручения проработать этот вопрос даны председателю комитета по развитию ТЭК Алексею Морозову, председателю комитета по ценам и тарифам Александру Орлову и министру финансов края Валентину Костюшину. Срок – до 1 июля.

- Очень приятно, что Михаил Дегтярев организует такие встречи с населением. Если честно, не надеялся, что такая встреча в принципе возможна. Но, оказывается, власть – она рядом, - поделился впечатлениями после приема житель села Казакевичева.

Хабаровчанка Алена Бабенкова – выпускница детского дома. Она стала одной из первых, кто после обращения к Михаилу Дегтяреву получил социальную выплату на приобретение квартиры.

Инициатором такой формы обеспечения детей-сирот жильем стал врио губернатора. Социальная выплата на покупку жилья может быть предоставлена в порядке очередности выпускникам детских домов, достигших 25 лет и полностью адаптированных к самостоятельной жизни. Каждый случай рассматривается специальной комиссией.

Выплата рассчитывается исходя из средней рыночной стоимости квадратного метра в Хабаровском крае, умноженной на 36. Сейчас эта сумма составляет более 2,8 млн рублей. По данным краевого министерства строительства, социальную выплату в этом году смогут получить около ста граждан из числа детей-сирот.



