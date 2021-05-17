В Николаевском районе оценивают ущерб от паводка

Ситуация в Николаевском районе, где ранее паводком подтопило жилье, приусадебные участки и автодороги, уверенно стабилизируется. Еще в выходные вода там полностью ушла из жилых домов. С понедельника к работе оперативно приступили оценочные комиссии, которые в сжатые сроки должны определить ущерб. После этого власти смогут оказать людям адресную помощь.

- К работе оценочных комиссий привлечено 25 человек. По поручению врио губернатора края им предстоит как можно скорее обследовать жилье в зонах подтоплений и передать в правительство региона списки граждан и другие документы, необходимые для проведения выплат. Выплаты получат те жители, чье имущество пострадало в результате чрезвычайно ситуации. Режим ЧС в муниципальном образовании продолжает действовать, – рассказали в краевом комитете по гражданской защите.

По действующему законодательству жители, признанные пострадавшими в результате ЧС, имеют право на выплаты из краевого бюджета после проведения обследования их жилых помещений. Для оформления и получения помощи пострадавшим необходимо обратиться с заявлением в администрацию своего сельского поселения или города. При этом выплаты могут получить только граждане РФ, постоянно проживающие и зарегистрированные по месту жительства на момент возникновения ЧС в жилых помещениях в границах зоны ЧС, установленных органами местного самоуправления.

- При повреждении жилого помещения выплачивается единовременная материальная помощь в размере до 10 тыс. рублей на человека, но не более суммы общего ущерба. Речь идет только о жилье, которое находится в собственности у граждан. Сумма ущерба и размер выплат определяется комиссией на основании сметного расчета. Если жилое помещение находится в государственной и муниципальной собственности, то неотложные аварийно-восстановительные работы проводятся органами местного самоуправления, а гражданам выплаты не производятся. Граждане также имеют право на получение выплаты до 50 тыс. рублей на человека при частичной утрате имущества первой необходимости и до 100 тыс. рублей на человека при полной его утрате, но не более суммы общего ущерба, - пояснили в комитете.

Сейчас в Николаевском районе остаются подтопленными 34 приусадебных участка в селах Чныррах, Подгорное, Красное и Маго. В последнем отмечается наибольшее количество подтоплений – 23 участка. Снято ограничение движения по межпоселковой дороге от Николаевска-на-Амуре до поселка Озерпах. От воды также освободились территории села Тнейвах и Николаевска-на-Амуре. По данным гидрологов Дальневосточного УГМС, уровни воды у населенных пунктов Николаевского района устойчиво снижаются.

В зоне ЧС продолжают работать краевые пожарные и спасатели. Для оказания помощи местным властям в минувшую пятницу правительство региона доставило в район мотопомпы и тепловые пушки, выделенные из краевого резерва материальных ресурсов. Власти рекомендуют жителям подтопленных территорий не пользоваться электрическим и газовым оборудованием, пока специалисты не подтвердят его исправность. Также нужно хорошо проветрить и просушить все помещения. Запрещается употреблять в пищу продукты, урожай, которые были в контакте с водой. Для питья и приготовления еды нужно использовать только качественную воду.



