Как хабаровчанам избавиться от долгов по наследству?

Банки готовы взыскать даже «мертвые» долги

С исковым заявлением к родственникам усопшего должника по кредитному договору обратились в Ванинский районный суд представители известного банка. И добились-таки своего

Как было установлено в процессе, когда заемщик умер, его обязательства перед банком, естественно, перестали исполняться. Смерть должника была подтверждена сотрудниками отдела ЗАГС администрации Ванинского муниципального района. Банк потребовал взыскать солидарно с родни в свою пользу свыше 50 тысяч рублей вместе с процентами.

Суд подтвердил, что иск вполне обоснован. Смерть заемщика в силу ст. 418 Гражданского кодекса РФ «не является основанием для прекращения обязательств, вытекающих из кредитного договора». А в соответствии со ст. 1175 ГК РФ «наследники, принявшие наследство, отвечают по долгам наследодателя солидарно в пределах стоимости перешедшего к ним наследственного имущества». И кредиторы вправе предъявить им свои требования в пределах сроков исковой давности. «До принятия наследства требования кредиторов могут быть предъявлены к исполнителю завещания или к наследственному имуществу. В последнем случае суд приостанавливает рассмотрение дела до принятия наследства наследниками или перехода выморочного имущества в соответствии со статьей 1151 настоящего кодекса к Российской Федерации, субъекту Российской Федерации или муниципальному образованию».

Таким образом, наследник должника при условии принятия им наследства становится должником перед кредитором в пределах стоимости перешедшего к нему имущества. Смерть заемщика не является обстоятельством, влекущим досрочное исполнение его обязательств. Например, наследник должника по кредитному договору обязан возвратить кредитору полученную наследодателем денежную сумму и уплатить проценты на нее в срок и в порядке, которые предусмотрены договором займа. Поскольку смерть должника не влечет прекращения обязательств по заключенному им договору, наследник становится должником и несет обязанности по их исполнению со дня открытия наследства.

Интересно, что при отсутствии или недостаточности наследственного имущества требования кредиторов по обязательствам наследодателя не подлежат удовлетворению за счет имущества наследников и «обязательства по долгам наследодателя прекращаются невозможностью исполнения полностью или в недостающей части наследственного имущества (п. 1 ст. 416 ГК РФ). Стоимость перешедшего к наследникам имущества, пределами которой ограничена их ответственность по долгам наследодателя, определяется его рыночной стоимостью на время открытия наследства. Причем, вне зависимости от ее последующего изменения ко времени рассмотрения дела судом.

Как выяснилось в нашем случае, реальным наследником умершего должника оказался только его сын. Судом установлено, что нотариусом Ванинского нотариального округа было открыто наследственное дело, согласно которому он получает треть доли двухкомнатной квартиры. Общая кадастровая стоимость жилья - 764642 рубля и 61 копейка. А наследственное имущество оценили в 254880 рублей и 87 копеек.

Поэтому сыну и надлежит возместить долги отца. А производство по гражданскому делу в части исковых требований банка к другой ответчице по этому делу о взыскании долга заемщика было прекращено.

Наследник о рассмотрении иска заблаговременно и надлежащим образом извещался судом, однако почтовые уведомления были возвращены с отметкой почтового отделения «истек срок хранения». Причем, согласно информация отдела адресно-справочной работы УМВД России по Хабаровскому краю, наследник был зарегистрирован по месту жительства. Поэтому суд, согласно законодательству, нашел возможным рассмотреть дело в отсутствие ответчика.

Итоговое решение - исковые требования банка к наследнику о взыскании долга умершего заемщика удовлетворить. И взыскать в его пользу долг по кредитной карте в сумме 50031 рубль 91 копейка, а также государственную пошлину в размере 1700 рублей 95 копеек. А всего 51732 рубля 86 копеек.

Не все иски одинаково полезны

А вот другому банку не повезло. Его представители тоже хотели было взыскать с наследников долги по кредиту умершей женщины. И обратились с исковым заявлением в Советско-Гаванский городской суд.

Они просили взыскать с родственников усопшей в пользу истца образовавшуюся сумму задолженности в размере 90 020 рублей 63 копейки, а также расходы по уплате государственной пошлины в сумме 2 900 рублей 62 копейки. Однако согласно представленной по запросу суда нотариусом Советско-Гаванского нотариального округа копии наследственного дела следовало, что после смерти женщины это дело было открыто. Вот только никто с заявлением о принятии наследства так и не обратился. И, пожалуй, немудрено. Потому как никакого особого имущества, оставшегося после смерти женщины, судом не было установлено.

Вполне возможно, что на этом основании на процесс представители истца даже не явились. Хотя о времени и месте рассмотрения дела были извещены надлежащим образом. Но ходатайствовали о рассмотрении явно «гиблого» иска в их отсутствие, о чем и указали в своем заявлении. Ответчиков, как таковых, тоже не оказалось. Их попросту не было.

Кроме того, как следует из ответа администрации Советской Гавани, имевшийся объект недвижимого имущества не является собственностью городского поселения в связи с тем, что был исключен из реестра муниципального имущества. В результате, исследовав материалы дела, суд пришел к выводу об отказе в удовлетворении исковых требований.

Кредиты: новый развод?

Не зря говорят, что берешь чужие деньги, а отдаешь свои. Наверняка многие получали звонки и СМС-сообщения с предложениями взять выгодный кредит. Но я хочу еще пожить. Меня же чуть не убило, когда позвонили якобы представители следствия, а затем и банка с просьбой… взять кредит.

По их словам, кто-то типа мифического племянника, заказал в банке деньги от моего имени. И ему, по их словам, явно помогал кто-то из сотрудников финансового учреждения. Чтобы разоблачить «крысу», потребуется лично моя помощь. Но для этого я должен взять в банке деньги, почему-то точно такую же сумму, которую якобы запросил «племянничек». Причем, наличкой. Явно подкупало и то, что абоненты знали все мои данные, и даже номер и отделение банка. Кто-то продал - это точно.

Одного сразу не понял: а в чем прикол? Но если на эту удочку пытаются, естественно, за свой процент, поймать сотни людей, звонки явно имеют свой смысл. Так что, товарищи, будьте бдительны. Иначе даже с того света достанут…

Вадим Решетняк