Автопоезд «Здоровье» работает в Бикинском районе

Автопоезд «Здоровье» начал работу на территории Бикинского района 11 мая. За неделю врачебная бригада, в составе которой терапевт, педиатр, невролог, гинеколог, офтальмолог, стоматолог, приняла около 300 человек.

Поликлиника на колесах уже посетила села Лермонтовка, Добролюбово, Покровка. В составе автопоезда мобильный флюорограф, рентгенодиагностический кабинет, передвижная стоматология, маммографический и диагностический комплексы.

- Очень активно жители ведут детей к педиатру. Если требуется, то врачи проводят дополнительные обследования на диагностическом оборудовании. По просьбе жителей мы дооснастили автопоезд ЭКГ-аппаратом. Очень активно идет вакцинация от коронавируса. Так как жители сёл, где сейчас работает автопоезд, вакцинировались первым компонентом в апреле, то сейчас очень востребована вакцинация вторым компонентом, - сообщил главный врач Бикинской центральной районной больницы Андрей Жуков.

Бригадой автопоезда в Бикинском районе привито от коронавируса 195 человек. На этой неделе в маршруте следования специализированной автоколонны будут села Оренбургское, Лесопильное, Пушкино, Лончаково.

Автопоезд «Здоровье» был сформирован и запущен на территории Хабаровского края в марте этого года по инициативе врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева. Врачи уже отработали в Вяземском и имени Лазо районах. После Бикинского района, автопоезд отправится в Хабаровский район.



