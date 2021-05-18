Новый рейтинг управляющих компаний подготовили в Хабаровском крае

Главное управление регионального государственного контроля и лицензирования правительства края актуализировало рейтинг управляющих компаний в сфере ЖКХ, оказывающих услуги на региональном рынке. Ведомство подготовило новый список по итогам работы в I квартале 2021 года, куда включило 132 организации. В перечень внесли как добросовестные предприятия, так и те фирмы, к работе которых были претензии. Рейтинг разделили по территориальной принадлежности – отдельно составили список для Хабаровска и Хабаровского района, и другой – для Комсомольска-на-Амуре и Комсомольского района.





- В прошлый перечень входили лишь компании из Хабаровска и Хабаровского района, а к новому добавили еще 31 организацию из Комсомольска-на-Амуре и Комсомольского района. В сравнении с предыдущим рейтингом отмечена динамика в работе управляющих организаций Хабаровска и Хабаровского района. Так, несколько организаций из красной и желтой зон уже прекратили свою деятельность, но при этом открылись новые предприятия. Поменялись и лидирующие позиции рейтинга, - прокомментировал и.о. начальника главного управления регионального государственного контроля и лицензирования края Николай Орлов.





Отметим, что в рейтинге информация разделена на три зоны: зеленую, желтую и красную. В зеленую группу входят управляющие организации, набравшие более 64 баллов из 100, в желтую группу попадают компании, набравшие свыше 35 баллов, красную группу занимают компании с количеством баллов менее 35. Последняя группа включает те фирмы, к деятельности которых есть вопросы как у жильцов, так и у надзорных органов.





Ознакомиться с рейтингом можно на официальном сайте главного управления регионального государственного контроля и лицензирования правительства края https://krgk.khabkrai.ru. Напомним, что рейтинг управляющих организаций составляется уже во второй раз подряд по поручению врио губернатора края Михаила Дегтярева. Его цель – довести до людей информацию об эффективности управляющих компаний и помочь собственникам в выборе организации для обслуживания домов.



