Высокая конкуренция: в праймериз «Единой России» участвует много новых лиц

В партии подвели итоги выдвижения кандидатов

Итоги выдвижения кандидатов на праймериз подвели в «Единой России». Подано 7 636 заявлений, по предварительным оценкам более половины кандидатов – беспартийные. Об этом сообщил председатель федерального организационного комитета процедуры, сенатор Александр Карелин.

- Мы продлили на две недели подачу заявок. Это принесло нам очевидно высокий интерес и соискателей, и выборщиков. Сегодня можно говорить о том, что около 4% от общего числа избирателей Российской Федерации – это чуть больше 4 млн – те, кто заявил себя в выборщики. Более 7 тысяч заявились для того, чтобы быть соискателями на звание кандидата от «Единой России» на предстоящих в сентябре выборах. Кроме того, соотношение примерно одинаковое по представительству на одномандатных округах и в списочной части, если говорить о выборах в Госдуму, - рассказал Александр Карелин.

Почти 35% участников предварительного голосования – это молодые люди до 35 лет, а средний возраст кандидатов – 41 год. Каждый третий участник процедуры – представитель малого и среднего бизнеса. Кандидатов из сферы образования – 14,5%, муниципальных служащих почти 10%. При этом только каждый четвертый – действующий депутат, и лишь 4% - депутаты действующего созыва Госдумы.

Александр Карелин отдельно выделил общественников, которые откликнулись на призыв Президента Владимира Путина участвовать в выборах. Каждый третий кандидат предварительного голосования «Единой России» – волонтер, так или иначе принимавший участие в борьбе с пандемией.

Александр Карелин также напомнил, что предварительное голосование впервые проводится электронно в масштабах всей страны, и «Единая Россия» полностью обеспечила легитимность и безопасность процедуры. Председатель оргкомитета рассказал, что были зафиксированы попытки дискредитировать предварительное голосование через регистрацию избирателей с помощью «ворованных» аккаунтов. Все они оперативно пресекаются, а о каждом факте партия сообщает в правоохранительные органы.

Регистрация избирателей продлится до 28 мая – о своем желании выбрать кандидата, который представит «Единую Россию» на выборах в Госдуму в сентябре уже заявили 4,8 миллиона человек или почти 5% избирателей страны.