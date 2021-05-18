Ускорить строительство корпуса противотуберкулезной больницы потребовал зампред правительства Хабаровского края

Накануне заместитель председателя правительства Хабаровского края Евгений Никонов посетил строящийся объект – новый палатный корпус КГБУЗ «Туберкулезная больница». Он рассчитан на 140 пациентов. Пятиэтажное здание возводится в Хабаровске с 2019 года. Стоимость объекта 1 млрд 489 млн рублей, еще около 750 млн направят на приобретение нового оборудования.

Подрядчик неоднократно сдвигал сроки строительства. Корпус туберкулёзной больницы изначально планировалось сдать в ноябре прошлого года, однако из-за пандемии коронавируса возникли сложности с рабочей силой и доставкой материалов. Сегодня на объекте работают около 30 человек. Здание готово. Ведутся отделочные работы снаружи и внутри помещения.

- Подрядчик обещает на этой неделе увеличить количество рабочих вдвое. Им нужно ускорять темпы строительства. Мы договаривались о том, что до конца лета мы завершаем работы на этом объекте, но увиденное вызывает серьёзные опасения. Будем помогать генподрядчику и субподрядчикам. Но контроль будет очень жёсткий. Каждую неделю ответственные лица будут посещать этот объект, а строители докладывать мне лично какие работы выполнены. Будут отставания, будем искать другие рычаги воздействия, - сказал Евгений Никонов.

В начале этого года, после обращения врио Губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева в адрес Премьер-министра Правительства РФ Михаила Мишустина Хабаровский край получил 2 млрд рублей на окончание строительства объектов здравоохранения. Значительная часть этой суммы была направлена на корпус «Туберкулезной больницы».

- Это важнейший объект для Хабаровского края. Здесь будут созданы самые современные условия оказания медицинской помощи больным туберкулезом. Появится новейшее оборудование. Сейчас у нас есть случаи, когда больные прерывают длительное лечение, уходят. Ввод нового корпуса позволит повысить эффективность лечения, - рассказал главный врач КГБУЗ «Туберкулезная больница» Павел Харитонов.

Более 70% затрат на строительство нового корпуса больницы направлены из федерального бюджета. Остальное добавил регион из краевой казны. Евгений Никонов отметил, что объект необходимо вводить в эксплуатацию в этом году.

Накануне заместитель председателя правительства Хабаровского края Евгений Никонов посетил строящийся объект – новый палатный корпус КГБУЗ «Туберкулезная больница». Он рассчитан на 140 пациентов. Пятиэтажное здание возводится в Хабаровске с 2019 года. Стоимость объекта 1 млрд 489 млн рублей, еще около 750 млн направят на приобретение нового оборудования.

Подрядчик неоднократно сдвигал сроки строительства. Корпус туберкулёзной больницы изначально планировалось сдать в ноябре прошлого года, однако из-за пандемии коронавируса возникли сложности с рабочей силой и доставкой материалов. Сегодня на объекте работают около 30 человек. Здание готово. Ведутся отделочные работы снаружи и внутри помещения.

- Подрядчик обещает на этой неделе увеличить количество рабочих вдвое. Им нужно ускорять темпы строительства. Мы договаривались о том, что до конца лета мы завершаем работы на этом объекте, но увиденное вызывает серьёзные опасения. Будем помогать генподрядчику и субподрядчикам. Но контроль будет очень жёсткий. Каждую неделю ответственные лица будут посещать этот объект, а строители докладывать мне лично какие работы выполнены. Будут отставания, будем искать другие рычаги воздействия, - сказал Евгений Никонов.

В начале этого года, после обращения врио Губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева в адрес Премьер-министра Правительства РФ Михаила Мишустина Хабаровский край получил 2 млрд рублей на окончание строительства объектов здравоохранения. Значительная часть этой суммы была направлена на корпус «Туберкулезной больницы».

- Это важнейший объект для Хабаровского края. Здесь будут созданы самые современные условия оказания медицинской помощи больным туберкулезом. Появится новейшее оборудование. Сейчас у нас есть случаи, когда больные прерывают длительное лечение, уходят. Ввод нового корпуса позволит повысить эффективность лечения, - рассказал главный врач КГБУЗ «Туберкулезная больница» Павел Харитонов.

Более 70% затрат на строительство нового корпуса больницы направлены из федерального бюджета. Остальное добавил регион из краевой казны. Евгений Никонов отметил, что объект необходимо вводить в эксплуатацию в этом году.



