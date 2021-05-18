В Хабаровском крае «последний звонок» пройдет без общего выпускного вечера

Торжественные мероприятия для выпускников средних школ пройдут в очном формате

«Последние звонки» для более чем шести тысяч учеников 11 классов Хабаровского края прозвенят 21 и 22 мая. В этом году общего выпускного вечера для всех школьников не будет.

Каждая школа самостоятельно определит формат торжества и согласует его с управлением образования администрации муниципального района или городского округа. При строжайшем соблюдении мер профилактики - масочный режим, санитарная обработка рук антисептиком, социальная дистанция.

«В некоторых районах края в эти дни выпускники будут высаживать деревья, где-то запланированы экскурсии в музеи, торжественные линейки, концерты», - сообщила министр образования и науки Хабаровского края Виктория Хлебникова. Главным и обязательным условием для таких мероприятий должна быть благоприятная эпидемиологическая ситуация в регионе.

Участие родителей в мероприятиях допускается, но только в специально подготовленных помещениях для каждого класса. Но сотрудники правоохранительных органов в местах массовых скоплений школьников будут дежурить в обязательном порядке, в школах установят пропускной режим.

Эдуард Попов