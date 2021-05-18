Бывший лидер «Общака» вышел на свободу

На прошлой неделе из мест лишения свободы освободился один из лидеров «Общака» Олег Шохирев

Шохирев (более известный в криминальной среде как Леший, Малек, Пенсионер) являлся одним из лидеров небезызвестного ОПС «Общак» и входил в ближний круг основателя преступного сообщества Евгения Васина (Джем). В 1996 году, в возрасте 20 лет, Пенсионер получил статус «вора в законе».

После смерти Васина в 2001 году Олег Шохирев, Эдуард Сахнов и Олег Семакин возглавили «Общак». Однако через четыре года лидеры ОПС были арестованы. В 2007 году начался судебный процесс.

За организацию преступного сообщества (ст.210 УК РФ) Сахнов был приговорен к 25 годам лишения свободы, Семакин – к 23 годам, Шохирев – к 20. В дальнейшем Верховный суд снизил сроки осужденным: Сахнов отправился в казенный дом на 22 года, Семакин – на 20 лет, Шохирев – на 17.

В итоге Пенсионер отсидел 16 лет и на прошлой неделе освободился из колонии в Самарской области. Шохиреву сейчас 46 лет, он планирует вернуться в Комсомольск-на-Амуре.

«Статус в криминальном мире имеете? «Вором в законе» являетесь?» - спросили его после освобождения.

Шохирев улыбнулся и ничего не ответил…

Игорь Свинников