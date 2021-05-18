Жители Хабаровского края выбирают между разрухой и преображением

По всей стране - это касается и Хабаровского края - проходит масштабное голосование по отбору общественных территорий и дизайн‑проектов благоустройства

От самих жителей зависит, в каком городе, поселке, селе они в конечном итоге будут жить. Что их будет окружать: преображенные скверы и парки или запущенные территории.

Конечно, многие могут скептически относиться к такому голосованию: мол, все равно от нас ничего не зависит. Все решают власти. На самом деле, есть множество примеров, которые доказывают: все зависит от активности самих жителей.

В прошлом году в селе Новый мир была благоустроена центральная площадь. Там уложили брусчатку, поставили скамьи и урны, установили вазоны с шарами из искусственного самшита, провели освещение, а также подключили видеонаблюдение. В центре площади оформили клумбы, где уже летом высадят цветы.

- Жители давно хотели, чтобы площадь – «сердце» села – привели в порядок. Именно эту территорию они выбрали на рейтинговом голосовании в прошлом году. Получилось отличное место для проведения праздников, где люди с удовольствием будут собираться вместе и проводить время. По нацпроекту из федерального бюджета на благоустройство площади выделили 1,47 млн рублей, - сообщили в министерстве ЖКХ Хабаровского края.

Это далеко не единственный пример. В Некрасовке Хабаровского района привели в порядок площадь Славы, где заменили покрытие, высадили газоны, а также поставили кованые кашпо для цветов. В Ильинке сдали сразу два объекта благоустройства: площадь у местного дома культуры и баскетбольную площадку. На площадь муниципалитет получил 1,61 миллиона рублей федеральных средств, а на спортивную площадку – 1,33 миллиона рублей. В Бычихе появилась обновленная площадь.

- У нас раньше здесь матрешки стояли. Но за давностью лет все стало приходить в негодность, особенно брусчатка, - рассказала глава поселения Бычиха Татьяна Чалаева. - К тому же на площади не было водоотведения, постоянно стояла вода, каждый раз нам приходилось срезать с покрытия пласты земли с глиной.

Матрешек отреставрировали и перевезли на территорию эстетического центра. Их место заняла другая, уже топиарная фигура (зеленая ландшафтная скульптура) – рука, которая держит глобус, а на нем выделяется зеленая точка – Бычиха.

- На площади поставили лавочки, урны. Объект обошелся нам в 1,5 миллиона рублей. Мы даже не ожидали, что здесь будет гулять столько людей. Замечательно, что есть проект, своими силами мы бы не справились. Третий год участвуем в программе. Скажем так – очень много лет на поселение не обращали внимания, а теперь село постепенно приобретает современный цивилизованный вид,- отметила Татьяна Владимировна.

По словам главы, жители стали активней. Когда люди увидели своими глазами, что благоустроить село - это реально, они даже с каким-то азартом стали принимать участие в рейтинговом голосовании. Тем более сельчане теперь понимают: они сами принимают решение, что в селе изменить, построить, обустроить. В прошлые годы в рамках нацпроекта обустроили муниципальный рынок, аллею, дворовые территории.

В Тополевском поселении сдали несколько общественных территорий. В Заозерном оборудовали спортплощадку. На этом месте стояла хоккейная коробка, построенная два года назад на средства федерального бюджета и деньги населения по другому проекту. Установленную на грунте коробку демонтировали, заасфальтировали основание, поставили скамейки, провели освещение.

- Это - многофункциональная площадка: летом - футбол, баскетбол, волейбол, зимой - хоккей. В Матвеевке мы обустроили аллею Памяти. Этот объект у нас долгоиграющий, начали еще шесть лет назад, - рассказал глава Тополевского поселения Виталий Заярный. - Обустроили сквер, памятник, проложили тротуар, дорожку возле водоема, провели освещение, оборудовали концертную площадку, установили баннеры, посвященные участникам Великой Отечественной войны.

На аллее высадили кедры, около которых стоят таблички с именами родственников героев войны, высадивших дерево. За два года в поселении в рамках федерального проекта обустроено несколько общественных территорий. Реконструировали стадион возле школы, асфальтировали дорогу к зданию соцзащиты, установили воркаут-площадку, детскую площадку с мягким покрытием. Благодаря нацпроекту в Тополево заработал храм, территория вокруг которого долгое время находилась в запущенном состоянии. Вокруг него выложили брусчатку, установили забор, провели свет, поставили беседки.

В Переяславке района имени Лазо сдали площадь перед домом культуры, пешеходную зону по улице Авиаторов и памятный знак у дома офицеров в бывшем военном городке, установили видеонаблюдение. Везде проложили тротуарную плитку и брусчатку, установили фонари, поставили скамейки и урны. Много сил, времени и средств ушло на выравнивание грунта и установку водоотведения.

По словам главы Переяславки Сергея Кошкарева, открытие объектов стало для жителей настоящим событием. Дом культуры и памятный знак в Переяславке-2 пришли в запустение давно. Люди перестали верить, что все это можно привести в порядок: поселкового бюджета на все не хватает. Центр Переяславки-2 вновь стал ухоженным, как это было 30–40 лет назад.

В поселке Солнечном отремонтировали сквер по улице Ленина. Там полностью заменили покрытие центральной зоны и пешеходных дорожек, установили урны и скамейки, в том числе для инвалидов-колясочников.

Юлия Рудакова

Голосование проводится на сайте - 27.gorodsreda.ru и продлится до 30 мая. Минимальный возраст гражданина, допущенного до голосования — 14 лет. Каждый участник голосования может выбрать одну территорию благоустройства относительно адреса проживания, указанного при регистрации.