В Хабаровском крае летом заработают 14 загородных центров

Пришкольные лагеря и загородные центры Хабаровского края готовятся принять детей в период летних каникул. Как сообщили в краевом министерстве образования и науки, в этом году родители смогут воспользоваться не только краевой компенсацией стоимости путевки, но и программой кешбэка. Соответствующее поручение дал Президент Российской Федерации Владимир Путин в своем послании Федеральному Собранию.

Краевая частичная оплата путевки в загородные стационарные оздоровительные лагеря региона при смене в 21 день составляет 11 601 рубль. С помощью кешбэка можно будет возместить еще 50% от оплаченной суммы.

- Сумма федеральной компенсации за отдых детей в загородных лагерях составит не более 20 тысяч рублей. Для участия в программе кешбэка родителю необходимо оплатить путевку картой «Мир» на сайте выбранного лагеря. Возврат денежных средств произойдет в течение пяти рабочих дней. Кешбэк не распространяется на путевки, приобретенные до начала программы. Механизм выплат будет запущен в ближайшее время после распоряжения Правительства РФ, - уточнили в профильном ведомстве.

Планируется, что в летний период будут работать 14 загородных центров, которые при утвержденной загрузке в 75% примут 3 180 детей за смену. Также летом откроются 352 лагеря с дневным пребыванием и 15 лагерей труда и отдыха. Их охват составит более 45 тысяч ребят за все лето. Альтернативной формой занятости детей станут профильные объединения с организацией питания и без нее.

Во всех загородных формированиях и лагерях с дневным пребыванием пройдут профильные смены по всем шести направленностям дополнительного образования: художественному, туристско-краеведческому, техническому, естественно-научному, физкультурно-спортивному и социально-гуманитарному. Кроме того, будут реализованы проекты для ребят из семей коренных малочисленных народов Севера, а также детей-инвалидов и с ограниченными возможностями здоровья.

По вопросам проведения детской оздоровительной кампании обеспечена работа горячей линии министерства образования и науки края. Проконсультироваться со специалистами можно по телефону: 8-909-802-09-11.



