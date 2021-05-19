Жители Хабаровского края показали лучшие результаты в цифровой сфере среди дальневосточников

В Москве подведены итоги самой масштабной в стране проверки цифровых знаний. В этом году в "Цифровом диктанте" приняли участие более 900 тысяч жителей из всех регионов. Это почти в три раза больше, чем в 2020 году. Средний индекс цифровой грамотности по стране составил 6,90 балла из 10 возможных. Такой же показатель продемонстрировали и жители Хабаровского края. При этом регион занял самую верхнюю строчку рейтинга по Дальнему Востоку.

- Год назад Хабаровский край по уровню цифровой грамотности населения занимал только пятое место среди регионов Дальнего Востока. Михаил Дегтярев поставил перед нами задачу выйти в лидеры. Да, сейчас жители нашего края показали себя самыми грамотными среди дальневосточников. Это очень хорошо. Но, у нас есть амбициозные планы – стать одними из лучших в России, - прокомментировал итоги «Цифрового диктанта» первый заместитель председателя правительства края, ответственный за цифровую трансформацию в регионе, Александр Никитин.

Результаты "Цифрового диктанта" включали в себя оценку общего уровня цифровой грамотности, а также оценку знаний по трём ключевым направлениям: цифровой безопасности, цифровому потреблению и цифровым компетенциям, и дополнительному направлению, посвященному новым технологиям.

По данным организаторов, лучше других в "Цифровом диктанте" себя проявили участники 7-13 лет и 25-34 лет. Самый высокий уровень цифровой грамотности показали дети 7-13 лет, а аудитория 60+ демонстрирует стабильный рост знаний на протяжении 3 лет проведения акции. Самые низкие результаты по цифровой грамотности в 2021 году у подростков 14-17 лет и молодежи 18-24 лет.

В целом, отмечен рост знаний по теме цифрового потребления. Так, лучшие результаты участники продемонстрировали в области использования цифровых ресурсов и знания базовых программ, приложений и сервисов. А вот уровень знаний основ цифровой безопасности и владения цифровыми компетенциями снизился: вопросы из этих блоков оказались для участников самыми сложными. В число самых уязвимых групп по цифровой безопасности вошли люди 18-24 лет.

Напомним, "Цифровой диктант" – это масштабная ежегодная акция, организованная Российской ассоциацией электронных коммуникаций, Microsoft и ОНФ, при поддержке Университета 20.35 и проекта "Кадры для цифровой экономики". Она дает возможность жителям страны не только узнать свой уровень цифровых компетенций, но и сформировать свою личную траекторию развития недостающих знаний и навыков.



