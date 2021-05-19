Питомник имени Лукашова преобразят с учетом мнения жителей Хабаровского края

В правительстве Хабаровского края состоялось очередное заседание проектной группы по реализации одного из флагманских проектов края "Развитие природного парка краевого значения "Питомник им. Лукашова". На встрече представители краевых властей, экологической и деловой общественности подвели промежуточные итоги анкетирования населения по реновации этой территории. По решению врио губернатора края Михаила Дегтярева питомник планируют преобразить с учетом мнения граждан. Также в проекте трансформации парка значительная роль отведена опытным урбанистам и архитекторам.

- Опрос населения стартовал 15 апреля в сети "Интернет". Сбор мнений проходит в двух формах: "Анкета Горожанина. Хабаровск" и "Анкета для потенциальных пользователей "Питомника им. Лукашова". Они размещены на официальном портале правительства края. Перечень вопросов широк: от любимых мест отдыха и форм досуга жителей краевой столицы до описания гипотетического лучшего сценария отдыха на территории питомника. Таким образом, у правительства края есть ориентир на реализацию мечты горожан об идеальном, с их точки зрения, парке, - сообщили в министерстве экономического развития края.





Обработка полученных на первом этапе опроса анкет показала, что для респондентов ключевая ценность парка – это "природа, деревья, птицы, тишина". Идеальный сценарий отдыха в питомнике летом хабаровчане описали таким образом: прогулки по дорожкам, катание на велосипеде. Так же они хотят, чтобы в парке были лавочки и детские площадки. Зимой горожане предпочли бы погулять по территории, покататься с горок, на катке или на лыжах.

- Современное проектирование городских пространств должно обязательно учитывать мнение и запросы населения. В профессиональной среде такой подход называется "социальным проектированием". С этой целью до разработки концепции пространств проводится предварительное анкетирование будущих посетителей парков и скверов. Чем больше жителей примет участие в опросе, тем более функциональное пространство получится, – отметил приглашенный эксперт – руководитель архитектурной компании ООО "ДВПИ" Виталий Тен.

На заседании члены проектной группы также определили ключевые мероприятия, которые будут проведены уже в 2022 году. Так, планируется определить подъездную автодорогу к парку, сделать парковку и туалет, оформить входную группу, провести освещение и привести в порядок садовые деревья.

Пройти анкетирование и высказать свое мнение о будущем питомника имени Лукашова можно на сайте краевого правительства до 1 июня.



