Команда из Троицкого стала победителем фестиваля «Патриоты Родины»

В селе Троицкое завершился фестиваль «Патриоты Родины». Он проводится уже во второй раз, благодаря грантовой поддержке правительства края.

В торжественной церемонии открытия глава Нанайского района Николай Сафронов вручил благодарности руководителям, юнармейцам и волонтерам, внесшим значительный вклад в подготовку и проведение мероприятий в рамках Года памяти и славы.

- Мы провели большую совместную работу, привлекая педагогов, экспертов, партнёров, чтобы все мероприятия в Год памяти и славы прошли в современных форматах, пробуждая интерес к изучению истории страны, города, школы. Легендарная военная история России стала для детей не далеким прошлым, а тем, что касается каждого. Спасибо, за ваш труд, - отметил Николай Сафронов.

В мероприятии приняли участие 6 команд - юнармейские отряды, кадетский класс, гражданско-патриотические объединения сельских поселений района.

Ребята соревновались в конкурсах «Статен в строю, силен в бою», «Ратные страницы истории Отечества», «Военизированная эстафета» и «Огневой рубеж».

По итогам фестиваля I место завоевала команда «Патриот» село Троицкое, II место у команды «Отважные» село Найхин, на III месте - «Вымпел» село Маяк.



