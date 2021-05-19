Жительница Хабаровского края, обороняясь, зарезала сестру

Жительнице Николаевского района предъявили обвинение в превышении пределов необходимой обороны. Как выяснилось в ходе расследования, погибшая сама пригласила к себе в поселок Маго сестру с двумя детьми. Оставив ребят в комнате, сестры сели на кухне за стол, появилась и бутылка. Когда ее осушили, тут-то все и началось…

Хозяйка начала вести себя агрессивно, и гостья, уже наученная горьким опытом, вызвала такси. Пока машина ехала, завязалась нешуточная стычка. Гостья, как могла, пыталась успокоить разбушевавшуюся фурию. Но та схватив за волосы, повалила родственницу на пол и хотела пнуть в лицо, однако женщина, прикрывшись, успела увернуться.

Тем не менее она успела получить от нападавшей немало беспорядочных ударов - по рукам, ногам и голове. А затем увидела, как сестра потянулась к ножу и взяла его со стола. Нанесла ранение в ногу, потом с криком: «Убью, ненавижу вас всех!», попыталась ткнуть повыше, но женщина крепко схватила ее за руки. Она подумала, что та ее сейчас реально убьет, так как пыталась сделать это и раньше. Поэтому, собравшись с силами, каким-то чудом сумела отобрать нож и стала со страха сама наносить удары. В общей сложности их насчитали 19.

Как рассказал в суде водитель такси, когда он подъехал, к его машине подбежал мальчик, видно было, что он сильно напуган и весь в слезах. Он начал кричать: «Дяденька, помогите, там мою маму избивают!». Но было уже поздно. Следом вышла женщина в шоковом состоянии. Она кричала нецензурную брань в сторону своей сестры, что именно говорила, не помнит. Подойдя к машине, женщина, от которой пахло алкоголем, сказала: «Я ее затыкала».

В этот момент он увидел в ее правой руке окровавленный нож. Таксист его сразу выхватил и кинул на коврик рядом с передним пассажирским сиденьем. По его словам, нож был кухонный, с синей ручкой и небольшим лезвием. Он также обратил внимание на кровь на ноге женщины, потом поспешил в квартиру: возможно, кому-то требуется первая помощь. Там он увидел лежавшую в луже крови другую женщину. Изо рта и из раны в области сердца выходил воздух, но дыхания обратного не было, губы уже посинели. Вызвав скорую и полицию, мужчина взял тряпку, спустился, замотал нож в ткань, и, вернувшись в квартиру, положил его в кухне на стол, рядом с телом умирающей.

Вторая сестра погибшей рассказала, что трезвая та была вполне нормальной. Но «как только выпьет рюмку, это - совершенно другой человек, начинает оскорблять, говорить ерунду и хвататься за ножи». Она как-то и на нее бросилась. Но подсудимой, Насте К., доставалось гораздо больше. Последняя, кстати, «была спокойной, но если начать ее задевать, то она тоже проявляет агрессию». Между сестрами часто случались конфликты. И инициатором всегда была погибшая. Один раз она двух сантиметров не достала ножом до сердца Насти.

На погибшую дважды заводили уголовные дела. Помимо ранения в область грудной клетки, была драка, когда сестра ударила Настю кочергой. Также был случай, когда беременную Настю сестра пыталась пнуть в живот, чтобы у нее не было ребенка, так как она кричала: «У тебя есть счастье, есть дети, сейчас пну тебя в живот, не будет у тебя детей!».

Николаевский-на-Амуре городской суд учел эти обстоятельства, а также то, что матери четырех детей реально угрожала опасность, и она имела право защищаться. Однако ее действия сочли чрезмерными. Поэтому и признали виновной в превышении необходимой обороны. Между тем, как следует из материалов дела, обстоятельства, позволяющие лишить ее свободы, отсутствуют, а санкция ч.1 ст. 108 УК РФ предусматривает возможность назначения более мягкого вида наказания. В результате ей было назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на год.

Вадим Решетняк