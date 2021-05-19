Хабаровский обзор: Только смерть страшна, остальное преодолеем

Чем запомнилась предыдущая неделя: главные события в обзоре нашего корреспондента

Казань, мы с тобой

11 мая новости из Казани потрясли всю Россию. Такое трудно представить и принять. Казанский стрелок лишил жизни семь детей и двух работников школы, 18 школьников получили ранения и травмы, 14 из них до сих пор находятся в больнице.

Под хэштэгом #Казаньмыстобой в соцсетях - более десяти тысяч публикаций. Люди со всей России, из зарубежья выражают свои соболезнования семьям погибших. В Хабаровске 12 мая на главном входе в парк «Динамо» появился памятный мемориал. Люди несли цветы, игрушки, плакаты и свечи, плакали… Необходимо сделать все, чтобы подобное не повторялось.

Как отметил заместитель председателя правительства Хабаровского края по социальным вопросам Евгений Никонов, сейчас на федеральном уровне обсуждается вопрос целесообразности продажи оружия лицам старше 21 года. Краевые власти эту инициативу полностью поддерживают.

По поручению врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева во всех образовательных организациях края усилены меры охраны и допуска учащихся в здания.

В крае сегодня работают 859 образовательных учреждений. Всем руководителям поручено проверить организацию пропускного режима и усилить меры безопасности. В планах внедрять в регионе систему «Умный город», которая предусматривает вход в здания школ только по специальным пластиковым картам с чипами. Такие будут выдаваться только ученикам и учителям.

На сегодняшний день 68 образовательных организаций Хабаровского края пользуются услугами лицензированных охранных предприятий. По словам министра образования и науки края Виктории Хлебниковой, до конца текущего года квалифицированной охраной планируют обеспечить все оставшиеся учреждения.

Большая вода

В начале прошлой недели в Николаевском районе Амур побил отметку «опасное явление», прогнозы гидрологов и показатели самого крупного в крае наводнения 2013-го года. Уровень рос по мере приближения волны вскрытия реки. Только на лодке можно было подобраться к некоторым домам посёлка Маго. Подтопило и поселок Чныррах. Для того, чтобы оценить масштаб разгула стихии и последствия, нанесенные паводком, врио губернатора Михаил Дегтярев вылетел в район.

В зоне подтопления оказалось порядка 80 домов. Перемыло части дороги от Николаевска-на-Амуре до Маго, подтопило мост через реку Верхнюю Патху. Также вода вышла на автодорогу от Чнырраха в направлении Субботино.

По поручению руководителя региона оперативно развернули пункты временного размещения. По словам Дегтярева, первостепенной задачей было избежать жертв, а также помочь возместить пострадавшим ущерб.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, 17 мая уровень воды в реке Амур снизился с прохождением ледохода, вода ушла из всех подтопленных ранее домов в поселениях Хабаровского края. Подтопления сохраняются на нескольких десятках приусадебных участков.

Пришла пора позаботиться о последствиях паводка.

- В заявительном порядке после комиссионной оценки люди смогут получить помощь: по 10 тысяч рублей на члена семьи. При полной утрате имущества сумма составит 100 тысяч рублей. Если жилье муниципальное или государственное, то государство все восстановит. Все коммунальные объекты, энергетика, социальная сфера будут восстанавливаться, как и положено, из резервного фонда правительства Хабаровского края, - уточнил Михаил Дегтярев.

Кстати, восстановление и строительство домов актуально не только для Николаевского района. Доступного жилья ждут все жители Хабаровского края. На прошлой неделе глава Минвостокразвития Алексей Чекунов анонсировал внедрение новой программы комплексной застройки.

Дальневосточные кварталы

Новая программа «Дальневосточные кварталы» позволит решить вопрос с растущим спросом на жилье в регионах ДФО. Ожидается, что к реализации проектов комплексной застройки подключатся все дальневосточные субъекты. Об этом заявил министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков после отчета федерального правительства перед Государственной Думой. Необходимость новых инструментов по решению жилищных вопросов дальневосточников в своем выступлении перед депутатами отметил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

- Минвостокразвития разрабатывает пакет инициатив, направленных на распространение режима ТОР на проекты комплексной застройки. В ближайшее время у застройщиков появится возможность воспользоваться уникальными преференциальными возможностями, которые уже доказали свою эффективность в различных отраслях. Программа «Дальневосточные кварталы» является ответом на растущий спрос на жилье, который поддерживается льготным ипотечным кредитованием, - сказал Алексей Чекунков.

Он также подчеркнул, что главная цель новой программы - увеличение объемов жилищного строительства на Дальнем Востоке к 2024 году в 1,6 раз - с 2,5 млн кв. м до 3,3 млн кв. м.

Развитие жилищного строительства в Хабаровском крае - один из приоритетных вопросов для региональных властей. Как неоднократно отмечал врио губернатора Михаил Дегтярев, перед правительством края стоит задача по строительству миллиона квадратных метров жилья в год.

- Земля есть, энергоносители есть, есть люди - профессионалы в строительстве, есть производства. У нас уже запущены процессы по очистке площадок под большую комплексную застройку. Спрос на жилье есть, в том числе и по программе льготного кредитования «Дальневосточная ипотека», - сообщил Михаил Дегтярев.

А еще в крае есть предприятия, технологии которых способны не только снизить стоимость жилья за счет производства качественных и экономичных строительных материалов, но и нарастить темпы строительства. Одно из них - ООО «АмурСтройМеханизация».

Даешь миллион!

Глава региона осмотрел мощности ООО «АмурСтройМеханизация» и пообщался с работниками. Предприятие работает с ноября 2020 года на производственных мощностях бывшего завода железобетонных изделий УПП-723 - филиала ФГУП «Дальспецстрой».

Завод выпускает изделия крупнопанельных жилых домов (КПД), железобетонные сваи, плиты перекрытий, кольца, лотки, дорожные плиты. Максимальная мощность составляет 85 тыс. кубометров железобетонных изделий в год - это 110 тыс. квадратных метров жилья.

- У нас в целом есть многое, чтобы выполнить задачу президента страны: в Хабаровском крае. Но имеющиеся мощности не могли покрыть потребность в миллионе квадратных метров нового жилья в год. Поэтому в конце осени прошлого года мы подошли к вопросу комплексно, чтобы параллельно строить и крупнопанельные дома, и кирпичные, и развивать индивидуальное жилищное строительство. Ведем работу по запуску новых производств крупнопанельного домостроения, - отметил Михаил Дегтярев.

По состоянию на середину мая завод загружен заказами лишь наполовину. Наиболее крупные поставки продукции идут для ООО «СЗ «Фонд жилищного строительства», которое возводит жилой микрорайон «Березки» на улице Совхозной в Хабаровске.

- Мы хотим оживить рынок методом развития конкуренции. Не поддержки какой-то группы товарищей, а конкуренцией. Это очень хороший рынок. Строительство в Хабаровском крае может приносить большие деньги тем, кто вкладывает в него, и радость людям, - подчеркнул врио губернатора.

Лазер и GPS ответят за качество асфальта

С наступлением весны жителей края начинает волновать еще одна вечная тема - дороги. Техника уже вышла на улицы и трассы. Вот только обидно, что некоторые дороги, которые делали в прошлом году, снова требуют ремонта.

В 2021-м, для того чтобы контролировать качество, привлекут современные технологии. На ремонтируемых участках задействуют передвижные лаборатории. Мобильные комплексы оборудованы лазерными датчиками и системой GPS-навигации и позволяют проверять ровность покрытия и колейность автомобильных дорог.

- Полученные от спецкомплексов результаты отправляют в Дальневосточный филиал ФАУ "РОСДОРНИИ". После анализа данных институт выдает рекомендации по дальнейшей эксплуатации и ремонту дорожного полотна на определенном участке, - пояснили в краевом министерстве транспорта и дорожного хозяйства.

Передвижные лаборатории работают в том числе на участках, которые приводят в порядок в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги".

- При этом используются и другие инструменты, чтобы повысить качество выполнения ремонта. Так, с подрядчиками в регионе заключают контракты жизненного цикла. По ним на исполнителя возлагается ответственность за содержание дороги, а также гарантийные обязательства в течение установленного в контракте срока. Это означает, что дорожники должны несколько лет наблюдать за отремонтированным участком в процессе его эксплуатации и по гарантии устранять возникающие дефекты, - уточнили в профильном ведомстве.

В этом году ремонты идут как по нацпроекту в Хабаровской и Комсомольской агломерациях, так и на участках региональных и межмуниципальных трасс. В настоящее время рабочие приводят в порядок краевые автодороги "Подъезд к с. Бичевая" на участке с 39 по 49 км, "Подъезд к пос. Горького", "Подъезд к с. Восход", "Подъезд к пос. Хехцир" и другие.

В краевой столице в нормальное состояние приведут 82 участка городских дорог протяжённостью 56 км.

Сергей Шевченко

Фото пресс-службы губернатора и правительства Хабаровского края