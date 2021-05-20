Духовно-нравственное и патриотическое воспитание обсудили на конференции в Хабаровске

Вопросы духовно-нравственного и патриотического воспитания школьников обсудили педагоги края на ежегодной конференции. Ее участниками стали около 100 представителей педагогического сообщества из восьми районов края, студенты педагогических специальностей и служители Русской Православной Церкви. Конференция традиционно проводится при участии Хабаровской епархии и является одним из ключевых мероприятий краевых Кирилло-Мефодиевских чтений, которые продлятся с 19 по 24 мая.

Торжественное открытие дней славянской письменности и культуры прошло на пленарном заседании конференции. Участие в нем приняли митрополит Хабаровский и Приамурский Артемий и министр образования и науки края Виктория Хлебникова.

- Миссия образования заключается в том, чтобы сопровождать ребенка в процессе становления, воспитывать уважение к культуре и истории нашей страны. В системе образования края для этого делается многое, - отметила Виктория Хлебникова. - Мы гордимся победами наших школьников, например, на всероссийском конкурсе сочинений «Без срока давности» и в международном детско-юношеском литературном конкурсе имени И. Шмелева «Лето Господне». Школьники также успешно выступают на всероссийской олимпиаде по основам православной культуры. Все это результат слаженной командной работы педагогов, родителей, общественных организаций, заинтересованных в деле духовно-нравственного развития подрастающего поколения.

В рамках конференции работали три интерактивные площадки. Педагоги обсудили современные практики патриотического воспитания, перспективы преподавания предметных областей основ религиозных культур и светской этики и основ духовно-нравственной культуры народов России. Конференция также была приурочена к 200-летию со дня рождения Ф.М. Достоевского. Поэтому творчество писателя стало темой одной из ее площадок. Также для участников провели мастер-классы по изготовлению бумажных цветов, народных игрушек и декорированию пасхальных яиц.



