Госдума приняла поправки «Единой России» о новых выплатах семьям с детьми

В Госдуме в третьем, окончательном, чтении приняты поправки, подготовленные «Единой Россией» для реализации социальных положений Послания Президента. В числе новшеств - оплата больничного по уходу за ребенком родителям детей до семи лет включительно в размере 100% от заработка независимо от стажа. Норма заработает с 1 сентября 2021 года. На сегодняшний день больничный лист полностью возмещает заработную плату только начиная с восьми лет трудового стажа.

Кроме того, женщины, вставшие на учет в ранние сроки беременности и находящиеся в сложной жизненной ситуации, будут получать ежемесячную выплату. Льготу начислят тем, чей доход ниже прожиточного минимума взрослого человека в регионе. С 1 июля такое пособие в среднем по стране составит 6350 рублей.

Третья поправка касается установления пособия на детей в возрасте от 8 до 16 лет включительно, которые воспитываются единственным родителем или родителем, у которого есть решение суда об уплате алиментов. При этом среднедушевой доход такой семьи не превышает прожиточный минимум в регионе.

- Соответствующее пособие, по нашим прогнозам, охватит примерно 360 тысяч детей. Оно в среднем по России составит 5360 рублей. Его также начнут выплачивать с 1 июля», - рассказал первый заместитель руководителя фракции «Единой России» Андрей Исаев.

Напомним, в ходе ежегодного Послания Президент поддержал ряд социальных инициатив, которые ранее в его адрес направила «Единая Россия». Необходимые законодательные изменения сразу после Послания фракция внесла на рассмотрение Госдумы.