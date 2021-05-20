Хабаровский край присоединился к всероссийскому проекту "Большие гастроли"

Краевой театр юного зрителя уехал на гастроли в Томск, а Томский областной ТЮЗ привез в Хабаровский край свои постановки. На хабаровской сцене гости покажут три спектакля. Накануне прошли их первые выступления. Кроме того, в рамках "Больших гастролей" на площадке Хабаровского музыкального театра уже состоялся концерт Государственного академического русского народного хора имени М.Е. Пятницкого под управлением художественного руководителя, народной артистки России Александры Пермяковой.

- Томский областной театр юного зрителя представит хабаровчанам спектакли "О-Цуру", "Дети и эти" и "Женитьба". Две первые постановки для детей, "Женитьба" будет интересна молодежи и старшему поколению. Наш театр познакомит томскую публику со своими спектаклями. Среди них: "Цацики идет в школу", "Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях" и "Клубочки-моточки" для детской аудитории и "Старший сын" для взрослых зрителей, - рассказала заместитель министра культуры Хабаровского края Ирина Купченко.

По словам замминистра, обменные гастроли в регионе продолжатся. В июле планируется выезд Московского драматического театра "Современник" в Хабаровский краевой театр драмы. Также по поручению врио губернатора края Михаила Дегтярева учреждения культуры края отправятся на гастроли в Комсомольск-на-Амуре, Амурск и другие населенные пункты региона.

Напомним, "Большие гастроли" - это масштабный проект, который призван формировать и объединять общее культурное пространство России, расширять рамки творческого взаимодействия театральных коллективов, способствовать привлечению новой зрительской аудитории на территории всей страны. Благодаря "Большим гастролям" зрители имеют возможность познакомиться с лучшими достижениями российских театров, выступления которых проходят с полноценными декорациями, костюмами, полным актерским составом спектакля. Постановки предназначены для самой широкой аудитории. Федеральная программа "Большие гастроли" не первый год реализуется на территории Хабаровского края.

Отметим, на спектакли Томского областного театра юного зрителя билеты можно приобрести в кассе и на сайте Хабаровского краевого театра юного зрителя. Телефон для справок: 8 (4212) 32-40-37. Заказать билеты на представления хабаровских артистов в Томске можно на сайте и в кассе: 8 (3822) 51-36-55.



