Студенты Хабаровского края заняли призовые места на фестивале в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде завершился XXIX Всероссийский фестиваль "Российская студенческая весна – Весна открытий". Хабаровский край на конкурсе представляли студенты Тихоокеанского государственного университета и Хабаровского государственного института культуры, которые победили на региональном этапе творческих состязаний. Из столицы Нижегородской области они везут сразу несколько наград.

- Гран-при музыкального направления завоевал фолк-фьюжн проект "Красные бусы". За песню "Никаких больше вечеринок" коллектив также стал лауреатом фестиваля 3 степени. Выступления "Красных бус" сочетают в себе народную музыку, электронику, живые инструменты и современное звучание. В Хабаровске их знают и любят. Коллектив неоднократно становился призером региональных и окружных творческих конкурсов, и с всероссийских фестивалей тоже победу привозит не впервые, - рассказали в главном управлении внутренней политики правительства края.

Студенты края заняли почетные места и в других номинациях фестиваля. Так, среди вокалистов лауреатом 1 степени стала хабаровчанка Ковыляева Ксения. А студент института культуры Сергеев Александр с номером "Возрождение тотема" завоевал второе место в танцевальном направлении. Еще одним призером фестиваля стала Никулина Полина, девушка получила диплом лауреата 2 степени по журналистике.

Отметим, в этом году участие в фестивале в Нижнем Новгороде приняли около 3,5 тысяч студентов из 75 регионов страны. В 2022 году "Российская студенческая весна" пройдет в Самаре.

Напомним, "Российская студенческая весна" – это программа поддержки и развития студенческого творчества, которая реализуется на территории Российской Федерации с 1992 года и включает в себя два международных, десять всероссийских, девять окружных и 80 региональных мероприятий. В этом году на краевую "Студенческую весну" было подано более 1,2 тысяч заявок по творческому и научному направлениям.



