Политический цугцванг хабаровских сенаторов

За последнее время громкими выходами из реготделения ЛДПР в Хабаровском крае отличились девять депутатов городской думы и два сенатора Совета Федерации. Первые пытались «выпрыгнуть» ещё около года назад, но тогда они быстро передумали, а двое последних друг за другом через месяц подали заявления. Причиной своих действий они назвали «деструктивную политику нынешнего руководства реготделения ЛДПР», а в соцсетях даже упоминали об угрозах и требованиях отказаться от Сергея Фургала. Но в партии причин для беспокойства не видят и продолжают заявлять о высоком уровне поддержки либерал-демократов в дальневосточном регионе.

Сенатор от Хабаровского края Сергей Безденежных на прошлой неделе заявил о своём выходе из ЛДПР. Корреспонденту «Октагона» он сообщил, что его решение продиктовано требованием партийного руководства «забыть Фургала».

– Причины выхода всё те же, – комментировал своё решение сенатор. – От меня требовали полностью и безоговорочно поддерживать новое партийное руководство, в частности врио губернатора Михаила Дегтярёва, требовали забыть про Фургала, даже угрожали: «Не будешь поддерживать врио – мы тебя снесём [лишим должности сенатора]». Хотя законных механизмов это сделать, конечно, нет.

В партии заявление сенатора вызвало недоумение.

– Мне бы хотелось особо подчеркнуть, что сегодня Сергей Фургал по-прежнему член партии ЛДПР. Никаких заявлений о выходе от него не поступало. Мы, безусловно, поддерживаем Сергея Ивановича, но делаем это в рамках правового поля. В рамках правового поля будет и далее выстроена наша позиция по делу Фургала, – прокомментировал ситуацию заместитель координатора Хабаровского регионального отделения ЛДПР Иван Рыбин.

По его словам, на членов партии, поддерживающих Фургала, никто не давил:

– Коллеги сделали свой выбор, и, разумеется, ситуация эта неприятная. Елена Грешнякова и Сергей Безденежных должны понимать, что эти кресла они заняли только благодаря членству в партии ЛДПР. Да, они были в наших рядах достаточно давно. Но сегодня это их выбор. Их выбор не партия, а личные политические амбиции. Мы чётко понимаем, что каждый из них – потенциальный участник новых избирательных кампаний. И эти избирательные кампании для них пройдут не под знамёнами ЛДПР.

Сергей Безденежных

После выхода Елены Грешняковой и Сергея Безденежных из партии у хабаровской ячейки ЛДПР остался единственный депутат в Федеральном собрании – как его прозвали в народе, «зять Хабаровского края» Иван Пиляев.

Сергей Безденежных зашёл в Совфед 5 декабря 2019 года как представитель от законодательного органа власти Хабаровского края. Его кандидатуру поддержали депутаты региона после того, как прежний сенатор Дмитрий Приятнов сложил полномочия из-за истории с его судимостью по статье 327 УК РФ («Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков»). Безденежных стал членом комитета Совфеда по обороне и безопасности, срок окончания его полномочий – сентябрь 2024 года.

Совсем другая история с Еленой Грешняковой. В 2018 году в Совет Федерации от исполнительной власти Хабаровского края её делегировал только что занявший пост губернатора Сергей Фургал. До этого она работала его помощником, была депутатом краевой думы, а также членом краевого избиркома. В Совфеде Грешнякова заняла место в комитете по науке, образованию и культуре, но срок её полномочий заканчивается в сентябре 2021 года.

Оба сенатора входили в команду экс-губернатора Фургала и продолжают поддерживать его. Действия Грешняковой понятны – в сентябре срок её полномочий истечёт, и она гарантированно покинет верхнюю палату, а врио Дегтярёв в случае своей победы на выборах отправит туда своего человека. С Безденежных вопрос сложнее. Его полномочия будут прекращены в 2024 году, и досрочно отозвать его у Дегтярёва не получится – для этого нужны веские причины.

– Крайне нелогично выйти из партии, но при этом не сложить с себя полномочия депутата или сенатора – всё-таки избирались и назначались они именно от ЛДПР. Что касается нашей позиции по поводу полномочий сенаторов, то, как я уже сказал, это также останется в правовом поле. Лидер партии Владимир Жириновский пока не прокомментировал выход сенаторов, поэтому мы будем действовать согласно его решению, – добавил Иван Рыбин.

Не стоит полагать, что сенаторы приняли решение согласованно – дружны они никогда не были. Безденежных вступил в партию первый раз в 1994 году, а в 2004-м его исключили из рядов ЛДПР. С приходом на должность координатора реготделения Сергея Фургала в 2005 году он снова вступил в партию. Вместе с Фургалом в ЛДПР пришла и Грешнякова, став его помощником. По информации источника «Октагона» в краевой думе, с самого начала она конфликтовала с Безденежных и видела в нём конкурента. Грешнякова была правой рукой Фургала и, по сути, руководила реготделением с 2008 по 2015 год.

Елена Грешнякова

– Она всегда убирала сильных людей. Или опасных для партии, если таковыми считала. Вопрос об исключении Безденежных она ставила ещё раз, аргументируя тем, что он сливает информацию «Единой России». Но Фургал не дал ей возможности снести Сергея. Весь период работы в должности замкоординатора Грешнякова собирала компромат на Безденежных, а когда надо было – использовала. Особенно обострилась ситуация перед выборами в краевую думу в 2014 году. Тогда Безденежных поддержал на заседании фракции по избранию руководителя Вячеслава Фургала (старшего брата Сергея Фургала), хотя по договорённости ему должно было достаться штатное место в Думе, а Грешняковой – пост руководителя фракции, – добавил источник в региональном парламенте.

Что касается деятельности Безденежных, то он с 2005 по 2006 год работал юристом в компании «Алькума», с 2006 по 2015 год – генеральным директором этого предприятия. В 2019 году занимал пост заместителя гендиректора по правовым вопросам в компании «Неомакс Бизнес». Напомним, что владельцами «Алькумы» были Сергей Фургал и Николай Мистрюков, а «Неомакс Бизнес» тесно связан с компанией «Торэкс», в числе учредителей которой – супруга Сергея Фургала Лариса Стародубова и его давний бизнес-партнёр Николай Мистрюков.

Что характерно, Безденежных, который говорит о том, что в политику его привёл Сергей Фургал, политическую деятельность начал в 1994 году, а Фургал – только в 2005-м.

Грешнякова же состояла в ЛДПР со всем своим семейным подрядом – партбилеты имели её муж и сын. Будучи ещё депутатом Законодательной думы Хабаровского края, она устроила сына помощником депутата на штатной основе. На сегодняшний день он работает помощником сенатора Грешняковой. На ежемесячную заработную плату помощников сенатора (их может быть несколько) выделяется 300 тыс. рублей. На официальном сайте Совфеда эта информация о помощниках Грешняковой не указана.

О своём выходе из ЛДПР сенатор сообщила около месяца назад, отметив, что задержание Фургала разделило партийную семью на два лагеря. «Я и мои родные остаёмся с тем, кто создавал нынешнее региональное отделение, – с Сергеем Ивановичем Фургалом...» – написала Грешнякова в Instagram.

Вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев (сын Владимира Жириновского) тогда бурно отреагировал на этот пост, о чём писал «Коммерсантъ». «А кто ты такая вообще? Ты случайно стала членом СФ, потому что никто не прогнозировал победу Фургала», – прокомментировал он.

В местном отделении ЛДПР «Октагону» признались, что впредь будут «разборчивее» при назначении партийцев на высокие должности.

«За последние 10 месяцев из партии вышло 106 человек, однако вступило 122. Среди вышедших – те, кто вступил в неё недавно – в 2019 году». Иван Рыбин, заместитель координатора Хабаровского регионального отделения ЛДПР.

– Стоит ли говорить, что места в городском и краевом парламенте многие из них получили благодаря партийной принадлежности. Я бы не стал резко негативно характеризовать демарш коллег, потому что это действительно предсказуемо. Мы не можем просить остаться тех, кто не поддерживает наши принципы и идеологию. И мы дорожим теми, кто остаётся с нами и работает на благо жителей региона. От лица регионального ЛДПР хочу принести извинения за наших уже бывших коллег, которые своих избирателей разочаровали. Впредь мы будем разборчивее, назначая членов партии на столь высокие посты. Это в том числе и урок для регионального отделения, – заключил заместитель координатора Хабаровского регионального отделения ЛДПР Иван Рыбин.

Источник: octagon.media