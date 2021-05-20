Детям из Хабаровского края вручили награды «Горячее сердце»

Сегодня Михаил Дегтярев вручил награды «Горячее сердце» нескольким подросткам, спасшим людей в критических ситуациях. Церемонию провели в здании правительства Хабаровского края, после нее врио губернатора неформально пообщался с детьми, их родителями и бабушками за чашкой чая.

- Эти ребята - уникальный пример того, что в Хабаровском крае есть кем гордиться! Несмотря на юный возраст, мы по праву называем их героями, потому что спасение человеческой жизни – настоящий подвиг, - подчеркнул глава региона.

Он поблагодарил родителей награжденных школьников, которые воспитали способных на поступок юных граждан России.

- Фонд социально-культурных инициатив с ноября 2013 года реализует Всероссийскую общественно-государственную инициативу «Горячее сердце», в основе которой – выражение признательности детям и молодежи, проявившим неравнодушие и активную жизненную позицию, бескорыстно пришедшим на помощь людям, - рассказала о награде министр образования и науки Хабаровского края Виктория Хлебникова.

Илья Зайцев и Илья Холин, которым сейчас по пятнадцать лет, и четырнадцатилетний Арсений Шевчук – из поселка Эльбана Амурского района. 3 июля 2019 года на водоеме в Амурском районе они спасли семилетнего мальчика, который неудачно нырнул и начал тонуть. Сейчас этот мальчик заканчивает второй класс, он учится в одной школе со своими спасителями.

Хабаровчанину Бахтиёру Усмонову - двенадцать. 27 мая 2019 года он вытащил из канализационного колодца, заполненного горячей водой, своего друга. Парень успел получить сильнейшие ожоги, но действия Бахтиёра помогли спасти его: врачи сумели экстренно помочь пострадавшему.

Житель поселка Хора Александр Богатырев – ему сейчас шестнадцать - 7 августа 2020 года на пляже в Приморском крае спас тонущего мужчину.

Четырнадцатилетняя Дарья Тушканова и шестнадцатилетняя Алина Быкова из города Советской Гавани летом 2019 года на реке Эгге достали из воды подростка, который сорвался с железнодорожного моста, балуясь на нем, и не справился с течением. К тому моменту, когда парня вытащили на берег, он уже был без сознания, но помощь двух девочек позволила медикам спасти его. В Хабаровск смогла приехать только Дарья. Алина сдает экзамены, награду ей обязательно передадут.

Карине Анисимовой из поселка Обора сейчас четырнадцать лет. 19 августа 2020 года в доме ее бабушки случился пожар. Взрослые в этот момент были на работе, и Карине пришлось самой быстро принимать решение: она вывела пожилую женщину из горящего дома, заслоняя собой от летящих искр.

Лауреатам вручены нагрудные знаки и символы «Горячее сердце», почетная книга «Горячее сердце» и памятные подарки от главы региона.



