Тридцать призывников из Хабаровского края торжественно проводили в армию

Церемония, во время которой будущих солдат напутствовали представители командования и правительства региона, традиционно прошла в одном из залов Военно-исторического музея. В окружении родителей и родственников, а также активистов "Юнармии" призывникам перед службой вручили памятные подарки.

- Российскую армию всегда отличали воинское братство и товарищество. Быть преемником славной традиции – значит стать представителем воинства, занять свое место в единой армейской семье, в которой честь и достоинство сплелись воедино с дружбой и особой преданностью воинскому коллективу. Будьте достойны славы наших предков, с честью прошедших горнило великих сражений за нашу Родину, прославивших историю государства. С гордостью несите высокое звание российского военнослужащего, воина-дальневосточника, – пожелал новобранцам начальник отдела по взаимодействию с военными структурами аппарата губернатора и правительства края Алексей Горейко.

Торжественность событию предала музыка сводного военного оркестра, под которую солисты исполнили для молодых ребят военные композиции. После церемонии для всех участников прошла экскурсия по музею. Это уже вторая группа за весну, которая отправится служить в военные подразделения. Всего же за весеннюю кампанию в регионе предстоит набрать и отправить в войска 1300 человек. Большая часть из них будет распределена по частям, дислоцированным в Хабаровском крае. Общероссийский призыв, начавшийся 1 апреля, продлится до 15 июля.



