Определять развитие региона должна молодёжь — Михаил Дегтярев

На форуме ProДФО Дегтярев дал понять — Хабаровский край станет одним из лучших мест для жизни и работы молодых специалистов

В рамках форума ProДФО прошла дискуссия о пространстве для самореализации молодежи. Михаил Дегтярев сразу четко определил: юноши и девушки должны сами, что называется, руками пощупать то, ради чего стоить жить и работать в Хабаровском крае.

Молодежь — это настоящее, так считает Михаил Дегтярев. А задача главы региона и его команды предложить выпускникам школ полный «пакет жизни»: качественное образование в ВУЗах, жилье, работу с высокой зарплатой и социальной обеспечение. Лозунгов и мечтаний не будет, в это никто не поверит.

Уже в ближайшее время Хабаровский край станет местом притяжения студентов в том числе и из других регионов, начнётся строительство кампуса на несколько тысяч человек. Сейчас в регионе действует действует общеобразовательная стратегия каждый ребенок талантлив, надо только обеспечить ему все условия для самореализации. Высшая школа и среднее специальное образовательное звено должны стать частью такой стратегии.

По инициативе Михаила Дегтярёва правительство России выделило ВУЗам Хабаровского края 600 дополнительных «бюджетных» мест для подготовки специалистов по перспективным специальностям.

В регионе — 16 высших учебных заведений, где учатся не только хабаровчане, но и приезжие из 45 регионов России, а также иностранные студенты. Среднее звено — 29 техникумов и колледжей. Подготовка специалистов идет с учетом особенностей региональной экономики.

Что касается работы, в регионе в 1,5 раза увеличат количество новых рабочих мест в высокотехнологичных отраслях промышленности. А Хабаровский край ежегодно тратит более 10 млрд рублей на поддержку молодых семей с детьми. В частности, в Хабаровском крае выплачивается краевой материнский капитал, его сумма — 260 тыс. рублей. Регион — в лидерах по числу ипотечных кредитов в ДФО.

Хабаровский край доказывает — остаться здесь жить и работать выгодно. Туманные перспективы и съемное жилье на западе страны — региону есть что такому «набору» противопоставить.

Мы приглашаем все вузы страны открывать у нас филиалы. Мы открыты этому. Но главный упор мы делаем на поддержку вузов Хабаровского края, — подчеркнул Михаил Дегтярев. – Это же касается и среднего профессионального образования. Мы готовимся, хотим выполнять поручение президента страны по миллиону квадратных метров в год. Отговорок, оправданий, переносов нам не надо. Мы будем следовать в направлении, которое задал глава государства по жилищному строительству, — однозначно высказался по этому поводу врио губернатора.

Качество жизни молодых — приоритет региональной политики. В этом Михаила Дегтярева поддерживает Виктория Трегубенко, Уполномоченный по правам ребенка в Хабаровском крае.

Необходимо создавать стабильную инфраструктуру для молодежи и это делается. Что такое стабильность? Это социалка, включая образование и здравоохранение и наличие профессионалов. А профессионалы — это наша молодежь, которая сейчас получает достойное образование на территории Хабаровского края. Кроме того, у нас очень мощный культурный и спортивные блоки. Молодежь хочет видеть стабильность и она у нас есть в лучшем качестве. Детские сады и школы у нас строятся, жилье есть, приезжают профессионалы и из других регионов. Хорошо не там где нас нет, а хорошо там где мы живем, — заявила Трегубенко.



