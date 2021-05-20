Музей истории Хабаровска оригинальнее всех отметил «Ночь в музее»

Несколько научно и немного технологично прошли в Хабаровске минувшие выходные

Учитывая, что 2021 год проходит под девизом «Наука и технология», музеи Хабаровска - всего четыре на такой большой город - в той или иной мере решили в своих программах отобразить торжество знания и техническое превосходство наших идей над мировой закулисой.

Очень хотелось праздника, бурлеска, фонтана неожиданностей. И кое-что из этого случилось, но с учетом местной специфики и количества соответствующих музейных фондов. Жаль, погода подкачала. Опять дождь на весь день, опять ветер, опять тучи! Так что большинство культурных мероприятий проходило в помещениях.

Муниципальные и подведомственные

Оригинальней всех оказались специалисты музея истории города Хабаровска. Тогда как все взяли на себя повышенные обязательства по коммерциализации ночи в музее, эти сделали посещение музея бесплатным. Гродековские пошли по иному пути – вход на ночь стоил семь сотен, но через три дня после праздника,18 мая, любой желающий в течение дня мог посмотреть экспозиции бесплатно.

Первым делом, по-соседски, решил поддержать музей истории города Хабаровска. Так что музейная ночь 2021 года началась в духе 30-х: выступление агитбригады – перестроения, прыжки, маршировка, речи ответственного лица – директора – радость, бодрость, светлость. Сотрудники музея в этот день решили показать, что с технологиями все всегда было на высоте. За образец взяли время бурной индустриализации СССР.

После непродолжительной экскурсии по основным залам, гости начали расходиться по площадкам. Кто-то слушал музыку, кто-то примерял противогаз и пытался разобрать винтовку, кто-то танцевал вальсы и прочие чарльстоны с симпатичными ведущими. Иные посетители вместе с детьми занимались на «станции юных техников». Кто-то, вспоминая школьные годы чудесные, бил в барабан, дудел в горн, занимался чистописанием и прочими, взрослым сейчас приятными, школьными вещами.

И фишка этого года - показ первого советского звукового мюзикла «Веселые ребята» с короткой лекцией пропагандиста из общества «Знание». Лектор, периодически прикладываясь к графину с водой, поведал о краткой и бурной эпохе звукового кино. После почтенная публика насладилась просмотром фильма-мечты о счастливой жизни и успешной карьере обычного пастуха, ставшего советским джазменом.

Все прошло мило, по-домашнему, для своих (пришло менее 100 человек), бесплатно и немного познавательно. Ничего не забыл? Ах, да! Была прямая трансляция самых вкусных моментов этого вечера в стенах музея: по информации агентства ОБС, из расчета 50 тысяч рублей за час вещания. К девяти вечера все успокоилось, и музей вернулся к нормальному ритму работы.

Красивые и здоровенные

Первое, что бросалось в глаза при «путешествии» по военно-историческому музею – это обилие военных в ратных одеждах различных веков. Впрочем, специалисты меня поправляют: «В реальности - это не музей, а историко-выставочный зал». Да?! А какая разница? Не хотелось вникать в тонкости военно-финансовой деятельности. Про это соответствующие товарищи (или господа следователи?) пообещали рассказать несколько позже. В такой день хотелось смотреть и слушать. Благо узких специалистов – «это он по винтам, а я по гайкам» - в музее было предостаточно.

Жаль, что как в прошлые годы среди гостей не блистали дамы в вечерних платьях и господа гусары. Видимо, за прошедшие пару лет выродились. Зато в каждом из залов - сообразно исторической эпохе тусовались хабаровские конструкторы из нескольких клубов. В зале времен освоения Приморской области приятно было взглянуть на русичей средних веков - криво-косо пошитая обувь, самотканые одежды и самовязаные пояски, самоклепаные кольчуги и самодельные ножи. Весомо, грубо, зримо.

В зале, посвященном современным конфликтам, среди горки оружия расположились реконструкторы-афганцы. «Это все наше, музейное - за стеклом»,- гордились достижениями бойцы. «Импортную магнитолу у «духов» отжали?» - спрашиваю у старшего по команде Попрядухина. «Ничего подобного, на тушенку выменяли», - солидно отвечает «товарищ командир».

В зале, полном артефактов времен Великой Отечественной войны, многолюдно от посетителей и статистов. Тут дают «замечательную гастроль» несколько клубов - начиная от довоенных пограничников и заканчивая бойцами из победного 45-го! И разговоры соответствующие - стволы, сражения, калибры. В зале Гражданской войны принимали в поисковики и давали возможность прикоснуться к военной медицине тех времен. Самые стойкие герои могли запечатлеть себя в портрете.

Настольные игры, чистописание от представителя женского батальона смерти и прочие мелкие изыски в виде фотозоны шли довеском. Время от времени проходили историко-литературные перформансы в палатке - на открытой площадке музея. К радости маленьких детей, детей постарше и совсем взрослых можно было лазать по образцам техники. Пытливые умы и шаловливые ручки подростков сумели вскрыть большинство люков только-только прибывшей зенитно-самоходной установки. И если бы не командирский рык одного из участников шоу, то детки точно бы развандалили ЗСУ.

Сумели удивить: в зале торжеств, в первый раз, вперемежку с концертными номерами демонстрировали подлинную кинохронику 60-70-х годов прошлого века - на реальном киноаппарате из тех времен. «Тихо, не спугни удачу! Вон в той машине, что с будкой стоит, полный комплект кинопередвижки на базе киноаппарата «Украина». На 22 июня сделаем красиво!» - шептал в ухо в ночной тиши «главный киномеханик», он же «кинокорреспондент» товарищ Зарванский.

К сожалению, сил и времени на оставшихся два музея - художественный и Гродековский не осталось. Посмотрел на эти праздники Клио мимоходом да издалека и отправился к своим пенатам. После насыщенной музейной ночи, возвращаясь по тихому центру Хабаровска, все время думал две мысли

Первая - почему у нас в городе, как только проводится какое-либо общественно значимое мероприятие, так непогода: дождь, тучи и прочие природные безобразия?

И вторая, не менее радикальная: а как будет выкручиваться министерство культуры края, если в России, к примеру, в последующем будут объявлены Год молекулярной физики или Год точной металлообработки? Или вот хорошая тема для музейной ночи - Год генной инженерии. Но это так, вольные фантазии на заданную тему.

Эдуард Попов

Фото Андрея Дунаевского