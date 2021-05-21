Теперь официально: «Комсомольск стал «Городом трудовой доблести»

Президент России подписал Указ о присвоении дальневосточному городу почетного звания

Когда в Хабаровском крае была глубокая ночь, на официальном сайте Кремля появился Указ президента России о присвоении Комсомольску-на-Амуре звания Города трудовой доблести.

«За значительный вклад жителей городов в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, обеспечение бесперебойного производства военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, проявленные при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность», — говорится в тексте Указа.

Этого звания жители города ждали больше года. К признанию заслуг дальневосточной промышленной столицы подключился и Михаил Дегтярёв, он пообещал сделать все, чтобы город получил награду за труд во время Великой Отечественной.

Глава региона обещание сдержал. Для того, чтобы процедура «закрутилась» Дегтяреву пришлось напрямую обратиться к Владимиру Путину, а тот во время личной встречи с Дегтяревым заявил, что заявка будет рассмотрена «самым благожелательным образом».

-Я испытываю гордость и радость за всех комсомольчан, в первую очередь — за ветеранов, которые создают и создавали самые лучшие образцы и гражданской и военной техники. Испытываю гордость за наших конструкторов и инженеров, которые в годы войны создавали такое оружие, такие самолеты, которые бомбили в 1942-м Берлин. Я благодарен всем жителям города, которые собрали подписи. Они долго пылились в правительстве Хабаровского края, мы придали ускорение этим бумагам и я лично обратился от имени жителей к президенту Владимиру Путину и он принял решение о присвоении Комсомольску этого звания. Спасибо президенту за его позицию и комсомольчанам за их неравнодушие и их труд, — заявил сегодня Михаил Дегтярев.

Награда заслуженная: комсомольские предприятия бесперебойно работали во время Великой Отечественной. Завод «Амурсталь» первую плавку провел в 1942-м, авиационный завод № 126 (КНААЗ им. Гагарина) в Комсомольске-на-Амуре выпустил около 2700 самолетов «Ил-4», ставших за годы войны основой дальней бомбардировочной авиации, судостроительный завод № 199 (АСЗ) строил корабли и ремонтировал подводные лодки.

Сейчас жителям города предстоит решить, где появится сквер, где установят знак Города трудовой доблести и символы Комсомольска-на-Амуре.