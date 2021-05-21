Современные тренды в образовании обсудили на ProДФО

В Хабаровском крае в рамках форума ProДФО состоялась панельная дискуссия на тему «Профориентация: где и чему учится успешная молодежь ДФО». Спикеры обсудили современные тренды в образовании. По словам первого проректора КГАОУ ДПО «Хабаровский краевой институт развития образования», кандидата исторических наук Евгения Гузмана, статистика говорит о том, что среди абитуриентов Хабаровского края все чаще востребованными становятся специальности среднего звена. Сейчас тех, кто выбирает рабочие профессии, уже больше чем желающих получить высшее образование (57% против 43% соответственно). Несколько лет назад эта цифра составляла 48-49%.

- В Хабаровском крае уже третий год подряд по численности набор учащихся в СПО выше, чем в вузы. Это факт, с которым мы должны смириться. После 11 класса в среднее профессиональное образование уходят свыше 30% абитуриентов. Трудоустройство выпускников, а именно специалистов среднего звена, составляет 87%. Остальные – уходят в декрет или армию, продолжают обучение в вузах. И только менее 1% сегодня стоит на рынке труда как незанятое население, - отметил Евгений Гузман.

Он также подчеркнул, что сегодня Хабаровский край входит в тройку регионов по синхронизации экономики и системы образования.

Важная роль в выборе специальности отводится профориентации. Но как отметили участники дискуссии, в классическом понимании данный метод выбора профессии себя изжил. Генеральный директор КГАНОУ «Краевой центр образования» Эльвира Шамонова считает, что помогать человеку с выбором профессии нужно с раннего детства.

- Самый главный тезис современной школы – нельзя учить детей, нужно учить ребенка. Учим ребенка начиная с 2 лет, когда он попадает в детский сад. Его индивидуальный личный маршрут приведет его к серьезному и профессиональному пониманию самого себя, - отметила она.

Эксперта поддержал предприниматель, бизнес-консультант, который издал серию книг на тему поиска своего предназначения и самого себя, Павел Кочкин. По его мнению, не имеет никакого смысла в старших классах спрашивать школьника, кем он хочет стать, так как ответ зачастую будет необдуманным.

- Нужно с раннего детства показывать ребенку самые разные направления: отправили его на музыку – смотрим, пробуем его в спорте – смотрим, даем ему краски – смотрим, что он с ними будет делать. Наша работа как педагогов и экспертов в этой теме – дать им все возможности. Все эти элементы в раннем возрасте доступны. Чем больше мы дадим детям экспериментальной базы, тем больше шансов у них потом будет выбрать профессию, - пояснил Павел Кочкин.

По мнению специалистов, меняются тренды и в самом образовании. Время не стоит на месте и педагогам следует обратить на это внимание. Важную роль также сыграла пандемия. Она показала, что онлайн-образование тоже может быть эффективным.



