В школе поселка Де-Кастри Ульчского района открыли медкабинет

По поручению врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева в школе имени Героя Советского Союза С.В. Руднева поселка Де-Кастри в Ульчском районе открыт медицинский кабинет. Глава региона попросил местную администрацию организовать медпункт во время рабочей поездки по территории. Теперь квалифицированную медицинскую помощь в нем смогут получать 344 школьника.

Для оснащения медкабинета было закуплено специальное оборудование, медикаменты. В помещении проведены ремонтные работы - заменены оконные блоки, подведено горячее и холодное водоснабжение. Районная администрация совместно с больницей оформила лицензию на работу медперсонала.

- В кабинете школьники Де-Кастри будут получать квалифицированную медицинскую помощь, проходить ежегодную диспансеризацию. Здесь уже организована вакцинация детей и подростков согласно национальному календарю профилактических прививок, - отметил и.о. главы Ульчского муниципального района Денис Куреня.

Также в школе имени Героя Советского Союза С.В. Руднева будет вестись санитарно-просветительская работа. Новый медпункт станет местом, где детей научат основам профилактики болезней и здоровому образу жизни.



