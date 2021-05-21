Лауреатов губернаторского конкурса наградили в Хабаровском крае

В Хабаровской краевой филармонии наградили лауреатов ежегодного Губернаторского конкурса детско-юношеского художественного творчества 2021 года. Юные таланты представили свои лучшие номера на торжественном гала-концерте. В мероприятии приняли участие представители краевых и местных властей, руководители учреждений культуры, а также творческая общественность.

- Губернаторский конкурс проводится ежегодно. Его цель – приобщение детей и юношества к культурным традициям России и Хабаровского края, поддержка и развитие детско-юношеских творческих коллективов и молодых талантов. Также во время выступлений происходит обмен творческим и педагогическим опытом, участники знакомятся с новыми направлениями в исполнительском искусстве. На конкурс претенденты представляют портфолио и видеозаписи своих выступлений. Жюри оценивает исполнительское мастерство, вклад коллектива в жизнь своего города или села, победы в конкурсах и фестивалях. Лауреаты получают дипломы и премию губернатора края, - рассказали в краевом министерстве культуры.

Победителей определили по 7 из 8 номинаций: хореография, эстрада, вокал, народная песня и другие. В этом году после отбора до голосования дошли 13 участников. Звание "Лауреат ежегодного Губернаторского конкурса детско-юношеского художественного творчества" получили 8 коллективов.

К примеру, в номинации "Лучший хореографический коллектив" победил Образцовый коллектив любительского художественного творчества хореографический ансамбль "Улыбка" центра детского творчества "Радуга талантов" города Хабаровска. Звание "Лучший театральный коллектив" присвоено отделению театрального искусства "Премьера" детской школы искусств поселка Многовершинный Николаевского района. А в категории "Лучший эстрадный или цирковой коллектив" победу присудили вокально-инструментальному ансамблю "Юность" музыкальной школы Комсомольска-на-Амуре.



