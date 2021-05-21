В Хабаровском крае на металл «тырят» катера и таблички с надгробий

Свой личный рекорд установил воришка из Вяземского. По пьянке он забрался в чужой дом, и пока хозяйка крепко спала, утащил два ее мобильных телефона «Honor 7А», которые запросто уместились в кармане. А дальше - не поверите - электродрель, ну это уж ладно, а еще 100-литровую бочку, стиральную машинку «Willmark WMS-45 РТ» и даже… печную дверцу, которую намеревался сдать на металлолом. Кстати, потерпевшая оценила ее в две тысячи рублей. В приемном пункте крадун получил бы раз в десять меньше. Впрочем, какая разница - на хабаровском кладбище бомж сорвал металлические таблички. Килограмма на полтора, он их так определял…

Свое добро хозяйка, на ее радость, проспать не успела. Тяжело нагруженного жулика вовремя заметили полицейские и взяли с поличным. Свою вину многодетный отец - а у него на иждивении трое ребятишек - признал полностью. Кроме того, он написал явку с повинной. Все похищенное, на общую сумму в 43 тысячи рублей, было возвращено потерпевшей. Поэтому наказание в два с половиной года лишения свободы суд определил условно. Пока снова не попадется. Но вор клятвенно обещал, что так «больше делать не будет». Хозяйка же, поблагодарив полицию за проявленную бдительность, на суд даже не явилась. А зачем?

Шел на кражу с ножовкой

Батареи парового отопления стали криминальной добычей жителя Бикина. Он наверняка знал, что в облюбованной им квартире никто не живет, поэтому прихватил с собой ножовку по металлу. Брать там действительно было нечего, поэтому нехороший дяденька украл две чугунные батареи. Спилив их, он прошел на кухню, где до кучи прихватил еще металлическую печку и колосник к ней. Все это добро он сдал в металлолом, а вырученные деньги благополучно пропил.

Похмелье он встретил уже в полиции. Я так понял, что к этому моменту ему было уже все равно, поэтому заявил о согласии с предъявленным обвинением и ходатайствовал о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства. Кстати, суд вынес жулику очень мягкое наказание. Два года лишения свободы условно. За явку с повинной, «деятельное» раскаяние в содеянном и полное возмещение ущерба потерпевшему.

В Америке такое бы не прокатило. До сих пор помню, как там жулик научил попугая воровать денежку в банке. Птица залетала в открытое окно, хватала купюру и тащила ее хозяину. Попугай даже в номинале разбирался. Владельцу птички, когда его, наконец, поймали, вменили «грабеж с использованием технических средств».

«Металлистов» не стало меньше

Разменной монетой дальневосточных «металлистов» стали... канализационные люки. Очередная бригада таких вольных металлоискателей была задержана в Хабаровске. Трое 16-летних бездельников уже признались в ряде совершенных краж. Против воров возбудили уголовное дело, а на приемщика, чью нелегальную скупку тут же прикрыли, наложили крупный штраф.

Как рассказали сами задержанные, прибрать к рукам кабель или цветной металл сейчас стало очень трудно. Легкодоступную металлическую обшивку теплотрасс специалисты заменили другой, уже не представляющей криминального интереса «рубашкой», да и не в каждом проводе теперь используется металл. К тому же им хорошо известно о практике совместных рейдов правоохранителей с представителями таких предприятий, как ООО «Электросвязь» и других заинтересованных ведомств. Поэтому и приходится пробавляться кражами так называемого «чермета».

Только с начала года полиция изъяла из незаконного оборота 70 тонн черного и цветного металла, закрыла больше сотни подпольных скупок за серьезные нарушения. Благодаря таким жестким мерам удалось почти в два раза сократить количество краж кабеля и цветного металла.

А в Комсомольске-на-Амуре сотрудники уголовного розыска задержали горожанина, который украл катер. В результате оперативно-розыскных мероприятий был задержан 25-летний безработный. Установлено, что злоумышленник заказал эвакуатор для вывоза катера с дачного участка заявителя. Свою добычу молодой человек отвез на том же эвакуаторе в пункт приема металла. Вырученные деньги потратил на собственные нужды.

Вадим Решетняк