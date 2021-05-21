Жителей Хабаровского края приглашают поучаствовать в «Молодежном движе»

Насыщенные выходные ждут хабаровчан и гостей города в эти выходные. На Комсомольской площади краевой столицы пройдут сразу несколько спортивно-развлекательных событий. Среди них: выполнение нормативов ГТО, турнир по баскетболу 3х3, мастер-классы, игровые площадки и состязания по дартсу. Принять участие в мероприятиях могут все желающие.

- На прошлой неделе подобная акция на Комсомольской площади прошла впервые и заинтересовала горожан. Многие спрашивали, будут ли в дальнейшем такие активности и как в них поучаствовать. Как раз на этой неделе событий будет много – на любой вкус. Так, в субботу с 11 часов пройдут показательные выступления федерации чир-спорта. Это очень зрелищно, хабаровчанам точно понравится, - рассказали в министерстве физической культуры и спорта края.

В субботу, 22 мая, все желающие смогут попробовать свои силы в выполнении норм комплекса ГТО. Инструкторы покажут, как правильно выполнять упражнения, чтобы получить значок. А с 12 до 17 часов на площади пройдут спортивно-развлекательные мероприятия "Молодежный ДВИЖ". Для юных участников будет организована конкурсно-игровая программа "Безопасность превыше всего", посвященная пожарной безопасности. Кроме того, будут работать различные игровые площадки "Дженга", "Твистер" и другие.

В воскресенье на Комсомольской площади вновь пройдет турнир по баскетболу 3х3 среди дворовых команд. Начало соревнований запланировано на 11 часов. Чтобы принять участие в игре, необходимо подать заявку в краевой центр спортивной подготовки сборных команд края, позвонив по телефону 89990832388. В то же время все желающие смогут посостязаться в меткости – на одной из локаций проведут соревнования по дартсу.



