Неблагоприятная паводковая ситуация складывается в районе имени Лазо

На реках района имени Лазо сейчас складывается неблагоприятная обстановка. По прогнозам гидрологов в ближайшие дни возможно подтопление низких мест в поймах Хора, Кии, Подхоренка и Уссури. В границах села Марусино уже введен режим ЧС. Водой может залить приусадебные участки, автодороги, низины поселений. В зону риска попадают поселки и села Переяславка, Гродеково, Могилевка, Кондратьевка.

- Гребень паводка на реке Хор проходит у одноименного поселка. В ближайшие сутки ожидаются уровни воды у поселения 770-780 см (неблагоприятная отметка – 780 см). 21-22 мая на реке Уссури у села Новосоветское будут уровни 570-580 см (неблагоприятная отметка - 550, опасная отметка - 700 см). На реке Кия у поселка Переяславка ожидается 340-350 см (неблагоприятная отметка - 350 см, опасная отметка - 450 см), - сообщает Хабаровский гидрометцентр.

По данным на 20 мая на юге края в селах Второй Сплавной, Васильевка и Кутузовка у реки Хор сейчас подтоплено 17 приусадебных участков. В жилые дома вода не зашла, потребности в эвакуации людей там нет. Сложная ситуация складывается у села Новосоветское, которое стоит на Уссури. Ситуацию взяли под контроль местные власти и МЧС.

- Во всех районах, где есть риски паводков, круглосуточно ведется мониторинг уровней воды. Спасатели готовы реагировать на возможные угрозы. Внимание сейчас сосредоточено не только на районе имени Лазо, но и на Хабаровском районе, где вероятность подтоплений приусадебных участков возникла в селе Корсаково-2, - сообщили в комитете правительства края по гражданской защите.

Населению, проживающему или имеющему участки в зонах, подверженных подтоплению, необходимо также следить за развитием паводковой обстановки, соблюдать все рекомендации спасателей и органов местного самоуправления. При угрозе подтопления важно вовремя предпринять все необходимые меры по сохранению имущества, а в случае необходимости, эвакуироваться в безопасную зону. Также в период нестабильной паводковой обстановки нужно отказаться от походов к водоемам. Родителям рекомендуется тщательно следить за детьми.



