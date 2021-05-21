Хабаровчанам показали колонизацию Марса без фанеры и пенопласта

Главное, чтобы не было войны, говорили наши бабушки и дедушки, а для кого-то уже прабабушки и прадедушки, сумевшие выжить в той страшной мясорубке, которую называют Великой Отечественной войной. Сегодня часто забывают, может, и сознательно, что если и завещали те, кто отстоял мир от фашизма, так не повторить, не загнуть, не застращать, то нужно сохранить этот хрупкий мир, сохранить Родину, сохранить жизнь.

Может, поэтому лучшие произведения о войне, по сути - о мире.

Марсианские хроники

Новую постановку Хабаровский ТЮЗ посвятил очередной годовщине Великой Отечественной войны. Премьера спектакля «На одной земле» по мотивам научно-фантастического романа Рэя Бредбери «Марсианские хроники» должна была состояться в прошлом году, но из-за пандемии коронавируса ее перенесли на лучшие времена. И вот они наступили. Нет, мы не стали жить лучше, мы не стали мудрее и добрее, просто снизилось количество больных коронавиусом. Война с пандемий пока не закончилась победой, но явно на боях сражений - затишье в преддверии третьей волны.

- Наши прадеды и деды воевали в первую очередь за то, чтобы над головами нас, их потомков, было мирное небо, — считает режиссер постановки Антон Калиниченко.

Откровенное и довольно интимное размышление о мире, завернутое в фантастическую обертку, невероятно сочно и красочно. Это завораживающее действо интересно и детям, и взрослым, у кого детство прошло с книжками. Для многих граждан, увлекающихся фантастикой, произведения Рэя Брэдбери - культовые.

Роман «Марсианские хроники» в летописной форме рассказывает историю колонизации людьми Марса, противостояния аборигенов «незваным гостям», а также повествует о начале и последствиях Третьей мировой войны на Земле. Книга – это своего рода собрание рассказов или новелл.

- И мы взяли те, что подходят для наших тем: Марс - это бог войны, а планета эта – запасная для человечества. А может, это своего рода зеркало. Мы смотрим не на нее и понимаем, во что может превратиться Земля, если ее не беречь. В книге каждый второй рассказ о войне.

Что если когда-нибудь Земля станет такой, каков Марс теперь? Что, если в погоне за «повторим, загнем, застращаем», мы сделаем планету пустынной?

Люди часто голосуют «ногами». И лучшая часть покидает свою малую Родину, покидает страну не только в погоне за большими деньгами. Просто уезжают подальше от милитаризма, от оборзевших чиновников, от ненависти, от режима.

«Я исправно плачу налоги, и имею полное право лететь на Марс!» - кричит один из героев постановки в мегафон, словно боясь, что его голос затеряется в сонме бравурных военных маршей.

Конечно, это - семейный спектакль. Он интересен и родителям. И та недосказанность, что есть в постановке – хороший повод, чтобы поговорить со своими детьми о звездах, о космосе, о мире и о Земле, о том, что ее нужно беречь.

- Важно, что планету Марс посвятили богу войны не только древние римляне и греки, а так же то, что бог войны когда-то был богом плодородия. Мы эти две идеи объединили, и для нас стало главным, чтобы Марс снова стал богом плодородия.

Не было на сцене ни фанерных космических кораблей, ни пенопластовых «инопланетных» пейзажей. Металлическая рамка, сочный светодиодный led-экран, «вкусный» свет, такой, что невозможно глаза оторвать от зрелища. Собственно, этого вполне достаточно. В какой-то момент дети не выдержали, и целый шквал радостного восхищения от сценической картинки пробежал по залу.

Стоит отдельно упомянуть о песнях, звучащих в спектакле. Изначально разномастные – от Окуджавы до Виктора Цоя, благодаря аранжировкам Андрея Кучинского, артиста Хабаровского музыкального театра, они не противоречили другу другу, не выбивались, были стильно решены, подчеркивая и метафоричность, и актуальность постановки.

Юрий Вязанкин