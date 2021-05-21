В Хабаровском крае дома хотят отапливать метаном от сгнившего мусора

СМИ края ознакомили с работой полигона по размещению отходов в районе имени Лазо

Даже не зная этого места и не оглядываясь на указатели, мимо не проедешь. Густое амбре проникает через плотно закрытые окна автомобиля. Именно по запаху можно распознать, где расположено предприятие по захоронению отходов в районе поселка Сита.

В РФ набирает обороты мусорная реформа. Горы отходов постепенно заполоняют просторы нашей Родины, смердя вокруг и отравляя жизнь обывателям. Прекрасно понимая ситуацию, правительство прикладывает массу усилий и готово финансировать те начинания, что приведут к постепенной переработке мусора. Пока что львиная доля твердых бытовых отходов (ТБО) и твердых коммунальных отходов (ТКО) в стране закапывается в землю, образуя целые ареалы «закрытых территорий». Но есть подвижки в лучшую сторону - в Хабаровске уже закрыты свалки в районе сел Ильинка и Березовка, начата их рекультивация.

Мусорный пик

В 2011 году, с целью уменьшить вредное влияние «мусорного ветра», был заложен полигон в 15 километрах от поселка Сита и в 72 километрах от Хабаровска. Изначально он работал и будет работать впредь на новых принципах утилизации ТБО и ТКО.

«Мусор и отходы, что накапливаются в контейнерах, которые стоят у домов, вывозятся малогабаритными - на 5-6 тонн максимум - мусоровозами на мусоропогрузочные станции «Северная» или «Южная». Там их прессуют и перегружают в мусоровозы большего объема - на 24 тонны, и привозят сюда», - рассказал руководитель мусорного полигона ТБО, директор «Спецавтохозяства» Алексей Изотов.

«Оборудование, что используется на полигоне, поставлено из американского города-побратима Хабаровска - Портленда», - гордится Алексей Изотов. Импортная техника на полигоне везде - начиная от оборудования, стоящего на мусороперегрузочной станции и заканчивая компактором, своеобразном колесном тракторе для уплотнения отходов.

Министр ЖКХ края Дарий Тюрин знает толк в проблеме утилизации мусора: «Место выбирали с учетом розы ветров. Воздушные потоки уносят все неприятные запахи подальше от близлежащих населенных пунктов. За 10 лет работы нареканий на зловонный аромат от жителей не поступало».

Весь участок свалки - 50 гектаров - разбит на 10 секций. Сейчас идет наполнение двух из них. «На каждом сегменте вырыт котлован глубиной 6 метров, до глиняного слоя метров в 20 толщиной. На дно уложена геомембрана, чтобы не было отравления водонесущих горизонтов, затем на уровень около 60 сантиметров насыпана щебенка - дабы защитить пленку. И только потом началась загрузка отходов», - поясняет директор «Спецавтохозяйства».

Мусором из Хабаровска и его окрестностей за десятилетие успели заполнить менее чем половину двух сегментов. Сейчас пиковая высота мусора составляет 18 метров. По проекту территория свалки рассчитана на 40 метровую высоту. Такой объем отходов, по словам Алексея Изотова, сможет накопиться здесь лет за сто.

Сливки общества

«В процессе эксплуатации полигона появляется фильтрат – это жидкость, которая образуется за счет выпадения осадков, прошедших через толщу ТБО и растворивших в себе все, что только можно. Получается этакая жижа темно-коричневого цвета. Сюда же относится и экстракт, который образуется в результате гниения и брожения мусора. Вся эта субстанция собирается с помощью специальной системы труб в резервуар, далее перекачивается вот в такую блестящую и большую автоцистерну и вывозится на городские очистные сооружения», - объясняет технологию сбора Алексей Изотов.

Эколог «Спецавтохозяйства» Ольга Трофимова отметила безопасность эксплуатации свалки: «Полигон регулярно проходит экологический надзор. Берутся пробы воздуха, почвы, воды. Превышений нет, что говорит о том, что захоронение отходов происходит в полном соответствии с требованиями природоохранного законодательства».

«По данным Росприроднадзора на сортировку и переработку в регионе уходит чуть более 8 % от всего мусора. И это достаточно высокий показатель, на Дальнем Востоке мы одни из первых. В крае имеются компании, которые выразили желание заниматься переработкой мусора», - обрадовал Дарий Тюрин.

Мусор не просто сваливают в кучу. Пара метров отходов - потом пересыпка инертным природным материалом - и опять мусор. И так до заполнения всего полигона. Главное, чтобы у населения хватило свободных средств на оплату всех коммунальных услуг.

Рублем по мусору

Продвижение мусорной реформы упирается в платежеспособность населения. По словам Дария Тюрина, чтобы у нас с переработкой и вывозом мусора было «как Европе» - раздельный сбор, утилизация, переработка и прочие «красивости» - на каждого гражданина должно причитаться порядка трех тысяч рублей в месяц. Я ни на что не намекаю, но мне думается, что такие дополнительные суммы к и без того высоким тарифам ЖКХ вызовут бурные подвижки в обществе. С выпадением в «осадок» тех или иных персон регионального и местного значения.

И не надо забывать, что большое количество собираемого мусора у нас является «мокрым» - открытые мусорные баки тому порукой. Внедрение таких вещей как «переработка», «безотходные технологии» требует вначале внедрить понятия «закрытые баки» и «раздельное накопление мусора». А это дорогого стоит.

Так что, в ближайшее (или не очень) время хабаровчане и жители ближайших районов по-прежнему будут платить за вывоз мусора не «с человека, проживающего в квартире», а «с квадратного метра». Такому странному явлению - бытовые отходы производят не жильцы, а квартиры - в конце прошлого года со стороны региональных чиновников нашлось изящное объяснение. Дескать, в нашем богоспасаемом государстве нельзя более-менее точно, с погрешностью в 10-15 %, наладить учет проживающих и прописанных.

С 1 декабря 2020 года в зоне № 1, в которую входят Хабаровск и район имени Лазо, сбором и обработкой отходов занимался региональный оператор – ООО «ТСК ФЕСТ». Единый тариф на его услуги, действующий с 1 декабря 2020 года – 4,03 рубля за квадратный метр для многоквартирных домов и 5 рублей за один квадратный метр для индивидуальных жилых домов. Но с конца декабря 2020 года по волевому решению врио губернатора Хабаровского края работа регионального оператора была приостановлена.

Теперь по-новому

Пришло время инновационных решений и новых подходов. «Лет через пять-шесть это свое офисно-производственное здание будем отапливать за счет того метана, что скапливается при гниении мусора. Пока что обходимся установкой на жидком топливе. Но современная котельная уже стоит и по первому «толчку» заработает», - рассказывает о грядущем руководитель мусорного полигона ТБО Алексей Изотов. Но всего газа, собранного с целиком заполненного полигона, не хватит на нужды даже маленького поселения.

Будущее «зеленой энергетики», конечно, прекрасное, однако обывателю платить с возрастающим итогом придется по-любому. Причем не только за себя, но и за «того парня». Особенно в теплый период года, когда в нашем городе разворачивается буйная уличная торговля дарами солнечных республик. А тара и прочие отходы от проданного товара под покровом ночи сваливаются на ближайшей придомовой накопительной мусорной площадке.

В крае задумываются о развитии мусорной реформы - идет работа с концессионерами, которые готовы начать строительство и эксплуатацию мусоросортирующего комплекса. Основная проблема мусорной реформы в балансе, отметил министр ЖКХ, - твердые коммунальные отходы нужно не только отсортировать, но и переработать, иначе они окажутся здесь, на полигоне. А если нет возможности переработать, то сортировать не имеет смысла.

Андрей Дунаевский

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«Россия по уровню переработки мусора находится на соседних строчках с Мексикой и Бразилией. 90% отходов складируются на полигонах. Но мусорную реформу нельзя считать провальной - к 2030 мусор будут сортировать и перебарывать». Вице-премьер Виктория Абрамченко, заместитель председателя правительства Российской Федерации по вопросам сельского хозяйства, экологии и оборота недвижимости

В Хабаровском крае на данный момент работают два полигона захоронения твердых коммунальных отходов – в районе поселка Сита и в Советско-Гаванском районе. В планах создание еще трех полигонов - в Амурском (до 20 тысяч тонн отходов в год), Вяземском (до 12 тысяч тонн) и Солнечном (4,6 тысячи тонн) районах. Проектирование ведется за счет бюджета края.

Ежесуточно на полигон в районе поселка Сита поступает 350-400 тонн отходов.