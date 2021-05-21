Пять миллионов просмотров за один день набрал марафон «Новые знания»

Такой повышенный интерес организаторы объясняют насыщенной и очень интересной программой. За три дня марафона - с 20 по 22 мая включительно, в программе запланировано более 150 лекций, открытых уроков и выступлений.

20 мая – в первый день марафона трансляции велись с двух площадок в Москве. В «звездный» состав спикеров вошли ведущие эксперты – нейробиологи, специалисты в области искусственного интеллекта (ИИ) и культуры. Для тех жителей Хабаровского края, кто не смог присоединится к марафону онлайн, на сайте marathon.znanierussia.ru выложены записи лекций и выступлений, в том числе Тимура Бекмамбетова, Владимира Познера, Владимира Соловьева, Андрея Курпатова и многих других.

Сегодня, 21 мая, работа марафона продолжится также на двух московских площадках. В программе запланированы выступления ведущих российских политиков. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков проведет лекцию на тему "FakeNews vs Чистое знание", а министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на уроке-дискуссии расскажет об актуальных кейсах международных отношений.

С 22 числа к марафону присоединятся еще семь городов. Трансляции будут вестись в реальном времени. Среди новых точек включения будет и соседний Владивосток. Там основными темами для «новых знаний» станут нанотехнологии, инновации в области морских исследований, здоровье и дополнительные возможности развития Дальнего Востока.