В отдаленные посёлки Хабаровского края отправился теплоход «Здоровье»

Он взял старт из Комсомольска-на-Амуре. В состав плавучей поликлиники вошли 19 медицинских работников: терапевт, кардиолог, офтальмолог, гастроэнтеролог, педиатр, ревматолог и другие узкие специалисты. На борту теплохода есть переносное рентгенологическое оборудование и аппараты ультразвуковой диагностики.

- В команде теплохода «Здоровье» в этом году работают специалисты территориального клинико-диагностического центра Комсомольска-на-Амуре. Все врачи высококвалифицированные. Для многих это уже не первая такая командировка. Если мы обнаружим патологию или будут подозрения на серьёзные заболевания, людей направим на лечение или углубленное обследование в краевые клиники, - сообщила главный врач территориального клинико-диагностического центра Ольга Панкова.

Пациенты получат возможность сделать флюорографию, электрокардиограмму, УЗИ, обследовать зрение, а также сдать основные анализы. Теплоход «Здоровье» за 1,5 месяца сделает 25 остановок, врачи посетят 32 поселения в четырех районах Хабаровского края.

- Первый прием состоится 22 мая в селе Вознесенкое Амурского района. Далее в маршруте следования Ульчский район, зайдём по Амгуни в район им. Полины Осипенко, побываем в больших и малых сёлах Комсомольского района. Нужно отметить, что для жителей края в этом году работают сразу две выездных диагностических бригады. В марте этого года мы дали старт автопоезду, который был сформирован по инициативе врио губернатора Хабаровского края. А теперь в рейс вышел и теплоход «Здоровье», - сказал министр здравоохранения края Юрий Бойченко.

Работа теплохода «Здоровье» рассчитана до 4 июля. Ориентировочно, за это время будет обследовано около 4 тысяч человек. Проект реализуется с 2013 года. Нынешний рейс девятый по счёту.



