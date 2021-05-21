Подарок Диониса: о вине и его разновидностях

Вино — уникальный напиток. Древние люди верили, что оно было получено человечеством как дар от богов. Сегодня существует множество способов производства вина. Чтобы выбрать качественный товар, любителям напитка следует иметь хотя бы базовое представление о его сортах и характеристиках.

Из чего делают вино?

Большинство людей уверено, что базовым сырье для его производства является виноград. Но это мнение верно лишь отчасти. Для изготовления вина используют различные растения, плоды, ягоды и даже изюм.

Чтобы можно было вино купить с учетом индивидуальных предпочтений по вкусу и запаху, производители указывают, какое сырье легло в основу напитка. В соответствии с этим параметром выделяют несколько видов:

Виноградное. Это самый качественный и благородный напиток, приготовленный исключительно из винограда. Выдерживается вино в дубовых бочках, и кроме сахара, в него больше ничего не добавляют.

Плодовое. Эта разновидность готовится на основе сока яблок и груш. Напитки обладают светлым янтарным оттенком, насыщенным вкусом и ароматом.

Растительное. За основу берется сок березы, клена, дыни, арбуза, розовых лепестков. Напиток похож на растительную настойку, но содержит меньше спирта и больше ценных соединений.

Ягодное. Вино готовят на основе вишни, слив, абрикос, лесных ягод.

Многосортные. Для производства напитков используются несколько сортов винограда. Многосортные, в свою очередь, делятся на семажные (разные сорта винограда смешиваются на стадии переработки) и купажные (смешиваются отдельно заготовленные виноматериалы).

Приобретая напиток, всегда нужно обращать внимание на состав и базовое сырье: от них во многом зависит качество и вкус алкоголя.

Какого цвета вино?

Сегодня вина представляют собой настоящий калейдоскоп цветов. Самые популярные, красные, изготавливаются из черных сортов винограда. В процессе выдержки сок приобретает рубиновый оттенок. К известным маркам красных вин относятся знаменитые Бордо и Каберне Совиньон.

Белые разновидности изготавливаются из белых сортов ягоды. Но название это весьма условное, поскольку виноград может быть зеленого, бежевого или желтого оттенков. Чаще всего белые вина имеют невысокий градус крепости. К этой категории относят известные Совиньон Блан, Шардоне.

Розовые напитки готовят из смеси черных и белых сортов ягод. Секрет технологии заключается в том, что с началом ферментации с плодов удаляется кожица. Розовое вино считают легким, дамским и часто сочетают с мясом и рыбой. К этой разновидности относятся Розовый мускат и Совиньон розе.

Разнообразие сортов вин позволяет ценителям горячительных напитков открывать для себя новые вкусы и наслаждаться ароматным букетом фруктов, ягод и пряностей в одном бокале.

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