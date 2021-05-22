Более 600 музыкантов приедут на фестиваль «Амурские волны» в Хабаровске

Девятый раз в Хабаровск со всей страны съезжаются военные и детские оркестры. С 24 мая по 1 июня они примут участие в Международном фестивале "Амурские волны". В этом году краевая столица соберет более 600 музыкантов. На масштабном празднике выступят сразу девять военных и десять детских коллективов. Руководить ими будет начальник военно-оркестровой службы Вооруженных сил РФ, главный военный дирижер Вооруженных сил РФ, заслуженный артист России генерал-майор Тимофей Маякин.

- В этом году из-за пандемии участие в фестивале примут только российские оркестры, гостей из других стран не будет. Но это не значит, что музыкальное событие станет менее интересным. Все коллективы обновили репертуар, подготовили специальные выступления. Посетят фестиваль и его ежегодные участники, уже полюбившиеся хабаровчанам Центральный военный оркестр Министерства обороны РФ и оркестр суворовцев Московского военно-музыкального училища имени генерал-лейтенанта Валерия Халилова (г. Москва), - рассказали в министерстве культуры края.

Из Владивостока на фестиваль приедет Военный оркестр штаба Тихоокеанского флота. В этом году музыканты исполнят произведения известных мировых композиторов: Джузеппе Верди, Дмитрия Шостоковича, Юлиуса Фучик и Луиджи Басси. К военно-музыкальному празднику присоединится также оркестр войск и сил на Севере-Востоке Российской Федерации (г. Петропавловск-Камчатский). Тихоокеанцы подготовили специально обновленную к этому событию программу, в которой собрали классические симфонии, рапсодии, попурри, сюиты, марши и песни. Особое место займут оригинальные джазовые и эстрадно-симфонические композиции.

На концертных площадках прозвучат произведения отечественных и зарубежных авторов в исполнении военного оркестра 101 бригады связи из Читы. С показательным номером "Рукопашный бой" выступит оркестр воздушно-десантных войск, в состав которого вошли музыканты из Улан-Удэ, Уссурийска и Хабаровска. А Военный оркестр штаба Восточного округа войск Национальной гвардии Российской Федерации исполнит перед жителями и гостями города музыкальные номера совместно с церемониальным ансамблем барабанщиц "Гранд Триумф".

Хабаровский край представят на фестивале Рота почетного караула Хабаровского гарнизона, сводный военный оркестр Хабаровского гарнизона, а также солистка камерного ансамбля "Глория" Юлия Николаева с номером "Призрак оперы" Ллойд Уеббер и Клуб "Реверанс". По программе они выступят с военным оркестром штаба Восточного военного округа.

В фестивале поучаствуют и дети. Сводный оркестр юных музыкантов исполнит композицию "Детство" Юрия Чичкова и Михаила Пляцковского. Подробная информация и программа фестиваля размещены на сайте, а также в Инстаграм-аккаунте @amur_waves.



