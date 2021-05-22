Дальневосточные эксперты присоединятся сегодня к «Новым знаниям»

Сегодня 22 мая к федеральному марафону «Новые знания» присоединится Владивосток. Напомним, столица Приморья вошла в список восьми экспертных площадок, на которых в течение трех дней с 20 по 22 мая было запланировано более 150 различных лекций, дискуссий и мастер-классов.

Первые два дня марафона были наполнены выступлениями лидеров от бизнеса, культуры, политики и науки. Все встречи и трансляции проходили базе двух московских площадок. В пятницу к марафону присоединился известный во всем мире миллиардер Илон Маск. Глава компаний SpaceX и Tesla поделился с участниками и зрителями онлайн трансляции своим видением развития общества через 50 лет, а также сообщил, что россияне очень скоро смогут сами узнать и опробовать все преимущества Tesla.

Все, кто не успел или не имеет возможности успеть на интересное ему выступление трехдневной программы марафона, могут посмотреть его в записи на сайте. Здесь же можно подключиться и к любой онлайн трансляции.

Экспертная площадка Владивостока заработает сегодня с 15.00. Основными темами станут развитие региона, инновации в области морских исследований и нанотехнологии. Помимо Владивостока и Москвы включения пройдут еще из 5 городов: Санкт-Петербурга, Казани, Нижнего Новгорода, Сочи, Калининграда и Новосибирска.