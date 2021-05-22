Обыватели щелей: как тараканы «обживают» квартиры хабаровчан

Наблюдения за братьями нашими самыми меньшими: как они пришли и как от них избавиться

Тараканы в моей квартире появились после того, как в подъезде кто-то расклеил объявления о профессиональных услугах избавления от насекомых. До момента нашествия я гордился, что последний раз у меня прусаки «прописывались» лет эдак пятнадцать назад. Вывели мы их тогда благодаря средству под названием «Последний завтрак таракана».

Не знаю, производят ли еще этот чудо-химикат, но он оказался очень эффективным. А распиаренный и вошедший в историю благодаря Задорнову мелок «Машенька» не повлиял на популяцию рыжих вообще никак.

О курортах и средневековье

И вот, значит, года три назад оккупировали пришельцы мое жилье. Сначала «гостей» было немного. Ну бегает парочка, подумаешь! Однако тараканы как дружелюбные соседи, которым на одно лето отдашь пару своих огородных грядок «под арбузы» - фиг потом выгонишь. Клан из пары особей сначала разросся до пары десятков, потом до нескольких пар десятков… В общем, их количество только увеличивалось и никогда не уменьшалось.

Излюбленным местом обитания усатых стала, разумеется, кухня. Помойное ведро играло роль эдакого «Куршавеля» - в нем кормилась явно тараканья элита. Причем обитала она там же, в местах, где ручка крепилась к корпусу. Мойка оказалась не менее популярной точкой тусовки прусаков.

А вот остальным комнатам в квартире была уготована судьба знаменитых курортов Рязанской области: туда ехали, но как-то мало и редко. И слава богу! Тем не менее, откроешь ящик письменного стола – а там потревоженный рыжик уже драпает. Всеядность данных насекомых зашкаливает: они жрут и мыло, и ткани, и бумагу. Потому и селились они даже там, где пищи, на первых взгляд, вообще нет. Самое отвратительное, когда кукарачи облюбовали ванную.

Борьба с членистоногими путем ускоренного перераспределения кинетической энергии на мускульной тяге (тапком) никаких результатов не давала. Дави, дави – всех не передавишь. Я даже зауважал своих противников. Не понимаю, почему средневековые графы да бароны на свои гербы стеснялись таракана разместить. Ведь это символ скорости и непобедимости! Но нет – банальные медведи, тигры, волки…

Наркоманы что ли?

Прусаки оказались весьма умными тварями. По крайней мере, на своих ошибках они умели учиться. Спать я обычно ложусь в два часа ночи. До этого времени большинство усачей редко вылезали из своего логова. Они избегали мест, где их чаще всего настигал тапок.

Если же я брал одного из них на прицел, то наиболее разумные особи мало того, что развивали спринтерскую скорость, так еще и неслись зигзагом. Мой личный антирекорд – шесть ударов в никуда (при этом членистоногий успешно заныкался в щель).

Была и другая сторона такого поведения вредителей. Около недели я решил никак с ними не бороться. Однако те, каким-то образом передав информацию своим сородичам, стали борзеть прямо на глазах: перестали разбегаться при моем появлении и попытались залезть в холодильник. В результате, наглецов постигла стремительная кара. Выводы были сделаны правильные – больше рыжие на рожон не лезли.

У тараканов, как у любых живых существ, есть свои слабости. Одна из них – алкоголь. Он действует на них гипнотически. Периодически я оставлял бутылки из-под пива или вина под мойкой. Хотя они были пустые, некоторое количество напитка все равно остается на дне. Почуяв запах, кукарачи лезли в емкости, тонули в остатках былой роскоши, но выбираться не хотели, предпочитая смерть в «бассейне» из хмеле-насекомого коктейля, нежели свободу без лакомства.

Символично, но в Германии и Чехии рыжих тараканов называют «русскими». Типа, попали они к ним из нашей страны. В общем, все тоже самое, что мы думаем о Германии, когда называем этот вид членистоногих прусаками.

Другая страсть усатых – это, извините, обыкновенный кал. У меня когда-то жила собака. Из-за преклонного возраста и состояния здоровья она, не дожидаясь прогулки, иногда гадила на пол в квартире. Данные мины почему-то притягивали ползучих вредителей как русское кино государственных инвесторов.

Однажды я стал свидетелем крайне отвратительного явления. Я зашел на кухню и зажег свет. «Гости» (хотя к тому времени правильно их уже называть «хозяева») бросились врассыпную… Кроме тех, которые уткнувшись в песье дерьмо мордами, ничего вокруг не замечали.

Мне стало любопытно – долго ли бронзовые будут пребывать в состоянии эйфории? Я не спеша вскипятил чайник, налил кофе, помыл посуду… За все это время «наркоманы» даже не оторвали свои головы от «деликатеса». Видимо, он действовал на них настолько трансово, что отключал всякое чувство самосохранения.

Рыжий геноцид

Буквально пару столетий назад никто не подозревал о существовании рыжих тараканов. В домах наших предков обитали черные особи. Однако они проиграли конкуренцию пришельцам из Южной Азии (именно оттуда родом прусаки).

Пару раз мне встречались экземпляры молочно-белого цвета. Сначала я думал, что это мутанты, но знающие люди подсказали: усачи при взрослении (по научному – переход из нимфы в имаго) линяют. Сначала они сбрасывают с себя старую шкуру, а потом рыжеют вновь.

Избавиться от кукарач можно только путем их отравления. Мне советовали разные способы извода сих домашних животных, с разными ингредиентами и в разных пропорциях. Но химик из меня так себе, поэтому я поступил проще – обратился в службу дезинсекции (да, да, по тем самым объявлениям в подъезде).

Перед приездом специалиста я убрал все открытые пищевые продукты и медикаменты в холодильник. Дезинсектор явился с респиратором и огромным аппаратом, напоминающим пылесос. После распыления яда не стоило появляться в квартире минимум три часа.

После обработки профессионалом помещений и выдерживания нужного срока я вернулся в свое жилье. И обомлел… Везде, где только возможно, лежали тараканьи трупы. Даже там, где вредители никогда не бегали. На кухне телами прусаков был вообще усеян весь пол.

Я проветрил и убрал квартиру. Меня предупредили, что химикат еще около двух недель будет вытравливать оставшихся в живых рыжиков. Так и произошло. Периодически-таки вылезали особи. Но все они были апатичны и безучастны к происходящему вокруг. От их фантастической скорости не осталось и следа.

Собственно, на этом мое сожительство с бронзовыми насекомыми закончилось. Иногда, правда, забегает одинокий таракан. Но, как сказал дезинсектор, это неизбежно. Во-первых, у меня на кухне протекает кран, и руки все никак не дойдут его починить. Усатые любят влагу и всегда будут стремиться к воде.

Во-вторых, членистоногие могут путешествовать по вентиляции, да и просто проникнуть в квартиру от соседей через какое-нибудь крошечное отверстие для них не составит труда. Самое главное – не дать пришельцам «закрепиться» на своей территории.

Андрей Канев

Фото из открытых источников

То, что мы зовем тараканьим яйцом, на самом деле называется оотека. Это капсула, в которой, собственно, и располагаются от 30 до 40 яиц. Они уложены в горизонтальном положении в два или более рядов, залитые застывшим пенистым белковым материалом.

Российский император Петр I очень боялся тараканов. «Такие взъезжие дворы, – в четыре окна, с красным крыльцом о пяти ступенях, – в нынешнем году поставлены были на каждом перегоне до самого Воронежа. Комендантам указано иметь запас кормов и питья и под великим страхом остерегаться тараканов (потому что государь избяных сих зверей пужается)». А.Толстой, «Петр I»