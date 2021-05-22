Воспитанники хабаровского «центра Петрынина» не прочь отправиться в космос

Воспитанники Хабаровского краевого центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи делятся открытиями после ключевого дела «Навеки будут вместе Гагарин и апрель», посвященного 60-летию первого полета человека в космос и Году науки и технологий Российской Федерации. Вызывают удивление и радость внезапные эффекты этого события: тема, связанная с именем светлого человека, помогла подросткам со сложной судьбой разобраться в себе, увидеть сверстников талантливыми и умными, а главное – вернуть веру во взрослых и надежду на лучшее будущее. Давайте вместе удивляться и радоваться за детей, взглянувших на мир светлым взглядом. С уважением, А.Г. Петрынин, директор Центра, заслуженный учитель Российской Федерации

«Подумал и понял: хочу в космос»

У нас прошло ключевое дело по теме «Космос». Мы очень тщательно репетировали и хорошо выступили. У меня класс очень дружный, мы помогали друг другу. Мне эта тема очень понравилась, удалось понять, что космонавтом очень тяжело быть.

Я открыл, что космос - безграничное пространство, которое мы когда-нибудь исследуем. В друзьях открыл, что они очень талантливые и умные. Открыл во взрослых, что помогут в беде и в радости. Подставят свое плечо. Спасут. Открыл, что могу сыграть удачно роль, хорошо выступить, не боясь кучи народа. В друзьях - дружбу и взаимопонимание с педагогами. Мы стали дружным классом.

Взрослые подсказывают и объясняют все не изведанное для меня. Все узнали много интересного. Выучили песню, что на Марсе будут яблони цвести. Здорово пели. Красиво. Незабываемо. Друзья - это сила. Хочу сказать спасибо большое Оксане Марсовне, Елене Валерьевне. Открыла в себе, что на сцене надо не бояться, держать себя в руках, быть уверенной и красивой. Надеюсь, что в следующий раз я выступлю лучше в сто раз.

Открыл в товарищах Товарищество. Я отличный актёр. Максим сочинил стих, мы делали декорации, было круто. Взрослые очень сильно радовались за нас. Девчонки не только классно выучили текст, но и очень красиво станцевали. Наши малыши из 6-го класса тоже порадовали своим выступлением, у них все получилось здорово. И, в общем, все выступления прошли достойно, а 7В вообще отожгли. Я понял, что мог бы пойти в командный центр и там работать. Я после всех выступлений подумал и понял: хочу в космос.

Взрослые, на мое удивление, готовы на самопожертвование и на помощь в любой момент, мне нравится, как работают воспитатели. Отдаю должное нашим педагогам за их сдержанность и любовь к нам.

Я увидел, как радуются мои друзья, их улыбки, я увидел их интересными - они показали себя с новой стороны. Взрослые улыбались, радовались за наши успехи. Нам помогала Дарья Сергеевна, новый воспитатель, с ней мы учили танец и слова, спасибо ей, она добрая, всегда заступится, а Виктор Анатольевич нас вдохновил на победу. Я могу быть ответственным, у меня хорошее чувство юмора.

Я отзывчивый, люблю помогать окружающим и могу добросовестно выполнять задания. Мои друзья - веселые и умные. 6А – это просто салют, зажгли: эффектно были одеты, много красивых декораций, освещение, красивый танец, когда пели песню. «Танец планет» тоже был эффектный. В общем, все молодцы. Спасибо ребятам за труд и старание.

«Переживала не за саму себя, а за всю группу»

Даниил, Максим и я делали декорации: самолет, ракету и дом, мотоциклетный шлем служил шлемом космонавта. А телескоп одолжили. Я в первый раз делал декорации, было очень прикольно. Открыл в себе доверие, помощь другим, любовь к выступлению. Во мне нет лени, когда меня просят что-то прочитать, выучить. Взрослые помогали нам с декорациями, со словами, с одеждой, помогали со всей душой. Открыл в себе талант, актёрские качества, стойкость, выдержку, терпение, лидерские качества.

Товарищи дружелюбны, помогают друг другу, сами делают декорации, стараются не подводить педагогов. Мне больше всего понравилось наше выступление, я чувствовал себя, будто в театре, было очень много гостей и незнакомых людей, когда у нас что-то падало, никто не смеялся, все зрители затаили дыхание и наслаждались нами. После выступления нам очень громко аплодировали, мы - истинные актёры, будущие таланты.

Я открыл, что товарищи очень сильно нужны, потому что если бы не они, то и выступления бы не было. Было волнительно, но мы с классом справились. Открыл во взрослых, что они больше всего помогали нам, и за это мы их любим. Открыл в товарищах то, что они талантливые, допустим, Влад сделал шляпу, Слава – телекамеру.

Открыл в себе, что начал хорошо учить сценарий, хорошо рассказывать, теперь выступаю везде, где меня попросят. Взрослые помогут во всем, они самые лучшие в мире.

Новые ощущения, где всё было про космос. Меня поразила кухня в космосе. Нам взрослые рассказывали о космосе, показывали клипы и видео о жизни космонавтов на орбите, верили в нас.

Я открыл в Денисе, что он умеет импровизировать, и это меня спасло. Это ключевое было очень познавательным. Во время подготовки и во время выступления я понял, что могу помочь в трудную минуту, могу взять на себя главную роль. Ключевое запомнилось мне навсегда. Открыл в себе уважение к сверстникам и другим людям, стал внимательно слушать и смотреть на сценки других классов.

После выступления нас все хвалили. Было приятно. Все девочки молодцы. Так как вся школа знала, что это последнее ключевое в этом учебном году, все хотели выступить так, чтобы все запомнили нас надолго. И в принципе это у нас всех получилось очень хорошо. Открыла в себе, что переживала не за саму себя, а за всю группу.

Мне очень понравилась наша совместная со взрослыми работа. На сцене за время выступления я смотрела на взрослых моей группы и успокаивалась, с их стороны я чувствовала поддержку и переживания. Из-за их поддержки я чувствую себя уверенно.

Открыл в своих друзьях, что у них хорошие нервы, нигде не путались, все сыграно было хорошо, они могут помогать взрослым и своим товарищам. Мне очень понравилось выступление 7В класса. Особенно тот момент, когда дети начали петь, и к ним присоединились учителя, начали танцевать так задорно.

Мне очень сильно понравилось выступление в новой для меня школе. Мне эта школа очень нравиться, тут работают очень хорошие и умные учителя, они относятся к тебе с пониманием, они очень добрые и любят нас.

Я поняла, что намного интересней ставить спектакли, а не почитать пару абзацев. Не каждый взрослый человек сможет выйти на сцену за ребенка, за что я очень благодарна нашей воспитательнице.

Узнал новых космонавтов, как назывались ракеты. Я бы хотел побыть на космодроме. Мне кажется, что космонавтам было страшновато, когда они выходили в открытый космос. Я бы хотел больше таких мероприятий.

Еще мне очень понравилась сама Я, поняла, что вообще такое сцена. Мне понравилось все в нашем выступлении. Мне очень понравились гости и зрители, они так с улыбкой сидели, громко хлопали. Ну, в общем - лучшие гости в городе Хабаровске. Эти гости лучше в сто раз, чем гости в прошлой школе. В той школе нам вообще почти не хлопали.

Мой одноклассник Михаил был Незнайкой, и он выступил блестяще, это шикарное выступление Миши. Запомнил весь свой текст, а он был очень длинный и познавательно-научный. Коля рассказывал про луноходы.

Видел, как классы выступали - просто класс! Мне сказали, что я был похож на Гагарина. Понял, что нельзя доверять плохим людям. Начал заступаться за Женю. Не надо зависеть от других, поддерживать баловство, перестать драться.

«Стало нравиться радовать людей»

Жалко, что все ключевые подошли к концу и в этом году их больше не будет. А так понравилось учить сценарии, придумывать сценки, подбирать песню. Я буду по этому скучать до следующего года, а там я опять буду рад.

Я перешел в другую группу. Тут все очень серьезно, выступают и готовятся. Мне очень стало нравиться выступать на сцене и радовать людей. Элеонора Кирисовна - очень добрый человек, она нам помогала с ключевым делом, сочинила песню сама и подобрала мелодию, а Ольга Викторовна всегда с нами, мы с ней учили сценарий в любое свободное время. А еще я узнал историю орбитальной станции «Салют-7». Все выступления понравились, вообще ключевое дело прошло успешно, все собрано и красиво.

Это весело и круто, и приятно, когда тебе хлопают. Открыл в себе, что могу выучить большие тексты. И этому очень рад, потому что, когда я учился в старой школе, то не мог выучить их. Паша – когда на репетиции, он ее срывает, но когда мы уже выступаем, он прямо красавчик. Ваня, когда репетирует, запинается, а когда выступает – это зрелищно. Мой класс - самый лучший, и я им горжусь. Каждый товарищ хорошо сделал свою работу.

А взрослые умеют подбирать музыку, движения, знают, как лучше, и имеют право сделать замечания. Мы их любим. Лучше слушаться их, а то никакого выступления не получится.

Только сейчас узнал много ученых, которые первые создали спутники, ракеты, о женщинах, которые первые полетели в космос и многое другое. В общем, мне понравились все выступления, все ребята выступали хорошо. Поскорей бы начался следующий год, и начались новые ключевые дела. Это выступление открыло во мне новые артистические качества, такие как харизма, решительность и память.

В этом ключевом деле я понял, что мои друзья талантливые люди, жаль, что это последнее выступление. Я буду скучать по своим друзьям, ведь они готовы всегда помогать друг другу, они волновались, переживали, но преодолевали себя и уверенно выступали.

Я узнал, что наши взрослые всегда желали и будут желать нам всего самого хорошего. Я буду очень сильно скучать по нашим взрослым, ведь они нас любят и будут любить. Буду очень сильно скучать по всем педагогам, приюту, воспитателям. Я узнал больше о полетах в космос, и очень сильно буду скучать по выступлениям и по всем подготовкам к ключевому делу!

Открытиями делились: Дима Ваулин, Алексей Аламасов, Никита Черепанов, Евгений Пономаренко, Никита Болдырев, Никита Шимко, Виталий Носов, Ефим Воробьев, Данил Ефимов, Паша Токарев, Данил Дарманчев, Миша Шматко, Егор Жулин, Денис Лисицин, Роман Байнетов, Тимур Дурницын, Кристина Носова, Ваня Матвеенко, Коля Калинычев, Женя Истомина, Юля Опарей, Костя Сергеев, Рома Ковергин, Максим Нечай, Анатолий Власюк, Алексей Пустовой, Никита Зюзин, Артем Самойлов, Кристина Межевова, Влад Болдырев, Паша Пономарев, Макар Подмарьков, Дима Димов, Данила Власенко, Иван Фролов, Артем Луговской, Игорь Сапрыкин, Сергей Рекуш, Никита Сизых, Даниэль Пемов, Данил Ягафиров, Дарья Дианова, Алекс Буркаев, Рустам Суханов, Алексей Маринин, Алексей Днепровский, Максим Мулявчик, Виталий Лазарев, Кирилл Фурманов, Александр Румянцев, Борис Кувшинов, Влад Рыбаконов, Дарья Голубева, Марина Краснова, Илья Неупокоев, Дмитрий Никифоров, Алексей Орлов, Дима Ларионов, Илья Киселев, Денис Сасюк, Влад Саенко, Анатолий Подмарьков, Любовь Шабалина, Татьяна Кузьменко, Виктория Аймалова, Анастасия Фирстова, Александра Щербакова, Мария Матвеенко, Руслан Суханов, Данил Товпик, Лёня Аверичев, Данил Плохотнюк, Руслан Чесноков, Денис Кондратенко, Руслан Ольховский, Даниил Шевчугов, Максим Васильченко, Влад Баранов, Артем Суворов, Слава Шавыров, Диана Горелова, Даниил Деринский, Алексей Беляков, Павел Железчиков, Максим Яшкин.