Хабаровские дачники мульчируют землю мусорными пакетами

В этом году мы думали не убирать листву с клумбы…

Хотелось, чтобы лучше сохранилась влага и быстрее б напитались ею корни растений. Выглядело, честно скажу, не очень опрятно. Точнее неопрятно совсем. Поэтому однажды утром, подойдя к офису, заметила тщательно вычищенную территорию: не выдержало чье-то сердце.

- А что такое мульчирование? – спросил меня коллега, насыпая чудом сохранившиеся перепревшие листья в лунку для высадки монтбреции.

- Укрывание поверхности почвы, - говорю.

- А зачем?

Причин мульчировать почву довольно много. Во-первых, она помогает в борьбе с сорняками, слой в 5-7 сантиметров, сокращает рост ненужной травы в несколько раз.

Во-вторых, сохраняет в почве воду: влага меньше испаряется, а душа остается на месте, когда по той или иной причине не получается вырваться с своим дорогим помидорам. В-третьих, мульча предотвращает образование земляной корки, сохраняет рыхлость почвы, тем самым экономит ваше время на рыхление. Кроме того, предотвращает эрозию почвы.

В-четвертых, жарким летом под мульчей – корням прохладно, зимой – тепло. Верный способ, спасти растения от гибели. В-пятых, замульчированные растения образуют большее количество придаточных корней, а значит лучше «кушают» и развиваются. В- шестых, мульчирование помогает предотвратить попадание брызг, содержащих возбудителей болезней, с почвы на растения при поливе и дожде.

- Тогда я замульчирую, - говорит коллега, нагребая сухих листьев вокруг посаженого кустика.

Листья - органическая мульча. К этому же типу относятся и опилки, стружка, кора деревьев, листья, хвоя, перегной, сено, скошенная трава, ореховая скорлупа, хвойный опад.

Плюсы такой мульчи, что перегнивая она образует дополнительный питательный слой. Минусы – ее любят не только растения и полезные дождевые черви, но и вредные насекомые, улитки и слизни.

Никто не ест мульчу неорганическую – гравий, гальку, различные укрывные материалы (мульчируют даже старыми шинами и ПЭТ-бутылками). Это плюс. Мульчирование крупными камнями имеет важное преимущество в засушливую пору. Утром разогретый воздух встречается c холодным камнем (который нагревается медленнее воздуха) и оставляет на нём росу, обеспечивая так называемый сухой полив. И это тоже плюс. Минус – мелкие графий и галька со временем перемешиваются с почвой, отделить их будет сложно, а помощников, как у Золушки, у нас нет.

- А можно ли замульчировать клубнику свежими опилками? – спрашивает соседка по даче.

Многие боятся свежих опилок. Бактерии, расщепляющие целлюлозу, потребляют азот из почвы и выделяют различные вещества, увеличивающие кислотность. Слишком кислую почву клубника не любит, получается – главное, с мульчей не переусердствовать.

А вообще, какая мульча кому «роднее»? По собственному опыту могу сказать, что арбузы веселее растут под толстым черным полиэтиленом – иногда просто использую большие мусорные пакеты, что помидорам нравится горчица, неважно - только прорастающая или уже вырванная, и что скошенная с участка трава нравится всем. Последнюю, правда, нужно успевать косить, пока семена не вызрели. Ну и компост, безусловно.

Удачных всем посадок, благоприятных дней и легкой руки!

Ирина Северцева