X-files: Жизнь, которая хуже смерти…

Будучи на пороге смерти, одни видят яркий тоннель, другие встречают странных существ

В начале нулевых мой однокурсник рассказал мне о странном случае, который произошел с ним на даче. Он поскользнулся и упал на грабли. Крупные зубцы сельхозинструмента пропороли ему бок. Приятель потерял сознание. Далее он описывает следующее.

«Я очнулся в каком-то странном месте. Все вокруг было кроваво-красным, но что-либо разглядеть было невозможно – все казалось размытым, расфокусированным. Словно у меня резко село зрение, превратив предметы в «замыленные» силуэты. Я слышал страшный вой, душераздирающие крики скорби, плач, и, вместе с тем – хохот какого-то сумасшедшего.

Потом я увидел существо. Его очертания были тоже размыты. Но то, что удалось в нем разглядеть, невозможно описать словами. Его внешность была внеземная, гротескная -отвратительное сочетание несочетаемого. Нет даже животного на земле, чтобы сравнить его с этим существом.

И тут ОНО заговорило. Голос словно возник у меня в голове. Существо сказало: «Ты сейчас умер. Ты можешь отправиться в иной мир. Но можешь выбрать жизнь. Но знай – она будет хуже смерти». Я ничего не ответил, но в голове возник жизнеутверждающий образ: дача, мама на летней кухне, солнце…

Затем я очнулся. Я лежал на грядке рядом с граблями. Сильно болел бок. Я посмотрел и ощупал его – никаких ран там не было. Я подумал, что мне все приснилось».

Неизвестно, кто посетил моего однокурсника, предоставив ему в тот день выбор. Мой приятель выбрал жизнь. Но какой стала его судьба? Он стал военным, женился, завел детей. Но постепенно все рушилось. В течение пяти последующих лет умерли его жена, сестра и маленький ребенок. Второй ребенок родился инвалидом, с глубоким ДЦП. Чтобы прокормить семью, приятель уехал воевать в одну из «горячих точек», где, подорвавшись на мине, лишился ноги.

Его мать хотела продать квартиру. Агенты по недвижимости оказались «черными риэлторами». Они провернули аферу, и семья вместо трехкомнатной квартиры в центре очутилась в двухкомнатном продуваемом бараке с удобствами на улице. Рейдеров так и не смогли поймать. Мать же от волнений перенесла инсульт, ее парализовало…

Приятель до сих пор живет в этом бараке. От беспросветной жизни запил, быстро опустился до маргинала. Он признавался мне, что думает о самоубийстве. Но я задумываюсь: даст ли ему умереть тот, кто превратил жизнь этого человека в кошмар?

Маг и экстрасенс Ярослав Передушин