Врио губернатора Хабаровского края побывал на последнем звонке в школе № 10

Здесь в большую жизнь провожали свой 80ый выпуск за всю историю учебного заведения. В этом году «последний звонок» прозвенел для двух классов одиннадцатиклассников, их учителей и родителей.

-Вы молодые, умные и энергичные. Перед вами открыты все дороги. Вы наверняка знаете, что наши стобальники получали стипендию. Но я посчитал, что это не совсем справедливо и принял решение о поддержке бо́льшего числа одаренных детей. И с прошлого года стипендия присуждается всем, кто сдаст ЕГЭ на более, чем 95 баллов и носит имя Николая Ивановича Гродекова. Надеюсь, что в этом году число стипендиатов увеличится и превзойдет рекорды прошлого года, - сказал на тожественной линейке Михаил Дегтярев.

Глава региона так же он подчеркнул, что в крае очень нужны инженеры и педагоги, строители и врачи, писатели и айтишники – специалисты самых разных профессий. А лучшим студентам готовы оказать содействие в трудоустройстве на предприятиях края.

Последние школьные звонки проходят сегодня в школах края для более 6292 одиннадцатиклассников.



