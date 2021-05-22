У арены «Ерофей» в Хабаровске откроют спортивный городок

Скоро возле ледовой арены «Ерофей» в Хабаровске появится полноценный спортивный городок. На нескольких площадках бесплатно смогут занимать как жители краевой столицы, так и гости города. Уже готова к новому сезону зона для пляжного волейбола и футбола. Завершается ремонт воркаут-площадки. Здесь уложат специальное прорезиненное покрытие, чтобы тренировки были безопасными.

- Уже сейчас спортплощадки у арены пользуются большой популярностью. Каждый вечер любители здорового образа жизни играют в пляжный волейбол. Специально для них в этом году перед началом сезона их отсыпали дополнительным слоем песка, чтобы при падениях не было травм, - отметили в министерстве физической культуры и спорта края.

В ближайшее время на территории «Ерофея» установят баскетбольное кольцо. Внутри арены сделают зону для игры в настольный теннис, а при поддержке федерации шахмат откроется и такая секция.

Кроме того, в чаше арены появится футбольное поле. Для этого приобрели специальный газон, который можно быстро установить и демонтировать. В межсезонье его будут использовать для тренировок хоккеисты. Поиграть на нем в свободное время смогут и хабаровчане.

Как уточнили в ведомстве, летом в спортгородке арены пройдут турниры среди любителей по различным видам спорта. Поучаствовать в них смогут все желающие.

Добавим, что в Хабаровском крае продолжается реализация национального проекта «Демография» и федерального проекта «Спорт – норма жизни», ключевой задачей которого является увеличение числа граждан, занимающихся спортом. Сейчас больше половины населения региона вовлечены в систематические занятия физической культурой.



