Михаил Дегтярев принял участие в субботнике в хабаровском Дендрарии

В настоящее время территория памятника природы, которая передана в ведение регионального министерства культуры, находится в плачевном санитарном состоянии. Чтобы сохранить уникальную экосистему Дендрария, требовалось экстренно организовать субботник и убрать накопившийся за годы мусор, валежник, мертвые деревья и кустарник.

Директор Дендрария рассказала, что более 11 га площадей, где собрана редкая коллекция растений, не приводилась в порядок 30 лет. Жители ближайших микрорайонов периодически ломают ограждение парка, чтобы сделать себе дополнительные входы на территорию. Поэтому, на месте Михаил Дегтярев принял важное для развития Дендрария решение: сделать новую входную группу со стороны улицы Пионерской, обязательно установить туалеты и оборудовать парковку для посетителей.

- Кроме того нужно привести в порядок пешеходные дорожки, систему ливневых стоков, провести освещение, сделать современные информационные таблички с QR-кодами. Дендрарий должен быть и максимально безопасным для посетителей. Необходимо здесь организовать патрулирование, - отметил Михаил Дегтярев.

По окончании субботника глава региона установил одну из полутора десятков стационарных кормушек для обитателей Дендрария.