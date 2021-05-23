Как хабаровский тяжелоатлет завоевал 150 золотых медалей

Прославленного штангиста ласково называли Алёшей Поповичем

Сейчас это может показаться фантастикой, но ведь были времена, когда штанга в Хабаровске не просто котировалась, а гремела на всю страну и даже мир. Шутка ли, на Олимпиаде в 1964 году сразу три (!) наших штангиста завоевали медали. Владимир Голованов стал чемпионом, а его товарищи – Владимир Каплунов и Виктор Куренцов завоевали серебряные награды.

Впрочем, как вспоминал потом Голованов, каплуновское «серебро» было эквивалентно «золоту», потому что он на олимпийском помосте поляку Башановскому не уступил. И лишь собственный меньший вес дал преимущество сопернику.

Что же касается Куренцова, то Виктор в Токио проиграл только чеху Гансу Здражиле. Зато через год на мировом чемпионате в Тегеране он превзошел всех конкурентов и надолго занял лидирующее положение в своем полусреднем весе. Чему свидетельство - олимпийское «золото» в Мехико в 1968-м.

Вот такие три богатыря, словно сошедшие с картины Васнецова, в свое время ковали победу за победой – Голованова негласно называли Ильей Муромцем, Каплунова – Добрыней Никитичем, а самого младшего, Куренцова – Алешей Поповичем.

К сожалению, сейчас уже нет в живых ни одного из трех богатырей. Владимир Голованов, который всю жизнь прожил в Хабаровске, покинул этот мир еще в 2003 году, совсем немного не дотянув до своего 65-летия. Владимир Каплунов умер в 2015-м, когда ему было уже за восемьдесят.

А вот Алеша Попович, вернее Виктор Куренцов скончался нынешней весной. Давайте вспомним последнего из могикан.

Первый рекорд будущего чемпиона

Виктор Куренцов - самый младший из трех хабаровских богатырей. Кстати, 5 апреля нынешнего года ему исполнилось 80 лет, однако через два дня прославленного тяжелоатлета, установившего более 20 мировых рекордов, не стало.

Кстати, он был занесён в Книгу рекордов Гиннесса как спортсмен, поднявший больше всех тяжестей на килограмм собственного веса. А еще Куренцов являлся почетным гражданином сразу трех городов - Ниигаты, Мехико и Одинцово.

Виктор Куренцов

Между тем, жизнь не всегда улыбалась ему. Вите было всего два месяца от роду, когда его родную хату на Витебщине сожгли фашисты. Позже мальчишка останется сиротой. Отец погиб под Смоленском, а мать, доведенная до отчаяния опухшими от недоедания лицами ребятишек, утаила ведро колхозной картошки. Мелкой. Мерзлой. Покрытой белой плесенью. Десять лет Колымы – такой оказалась цена.

Детей «врага народа» приютила дальняя родня, а подкармливала вся деревня: кто луковицу принесет, кто пару картофелин. Но к весне бесхлебица одолела всех. В погребах и клетях остались одни мыши. И тогда сердобольные деревенские бабы научили старшего из братьев: «Твой батька был большевик. Иди в райком!» И объяснили, как найти в райцентре дом с мудреным названием.

Витек пошел. Босиком. По холодной весенней грязи. Ослабевшего Лешку пришлось нести на спине. Самому – пять, брату – три. Нес несколько километров. Таким был первый рекорд Куренцова.

Как вспоминал позже Виктор, в темном коридоре райкома голодные дети столкнулись с молодым высоким мужчиной. В руках у него была буханка ржаного хлеба. Витек выдавил: «Дядя, дай хлебца!»

Незнакомец присел на корточки и стал кормить детей, отламывая от буханки кусочек за кусочком. Младший из братьев не мог жевать. В три года он оставался беззубым на почве хронического недоедания. Витек разжевывал хлеб и кормил Лешку.

Пока чумазые ребятишки ели, стараясь не уронить ни крошки, благодетель, посланный судьбою, успел осторожно выяснить, чьих они будут, откуда пришли. Потом подхватил младшего, прикутав полою военной шинели, взял за руку старшего и, вызвав машину, повез в детский дом.

Спасителем братьев оказался Петр Машеров, которого Виктор считал своим крестным отцом. А вкус того машеровского хлеба запомнил на всю жизнь.

Кстати, в ореоле всемирной славы Виктор Григорьевич решил навестить детский дом, который подарил ему вторую жизнь. Собрал в чемодан 150 золотых медалей по числу воспитанников и поехал на малую родину. Но показать их было некому. На месте прежних построек остались одни фундаменты.

Великий спортсмен нашел старенькую учительницу и завхоза в таких же преклонных годах. Втроем они пошли посмотреть на клен, который, мальчишкой, он посадил на заднем дворе детдома. Дерево сохранилось.

Виктор Григорьевич развесил на его ветвях свои награды и сказал, обращаясь в прошлое: «Когда­-то нас было здесь 150. Я соревновался за всех. И каждому завоевал по медали». Так стояли они и плакали втроем: олимпийский чемпион и простые люди от земли, главным чемпионским достижением которых были спасенные подранки войны.

Тренировался самозабвенно

Повзрослев, Куренцов мечтал стать печником, но из детского дома его направили в Сталинск (Новокузнецк), в ремесленное училище. После учебы в ремесленном училище работал токарем на Кузнецком металлургическом комбинате.

Однажды в цех зашел инструктор физкультуры комбината Евгений Яли, большой знаток тяжелой атлетики. Он пригласил Виктора в заводскую секцию штангистов, испробовать себя в силе. Виктор Куренцов стал заниматься в спорткомплексе «Металлург». Тяжелая атлетика прославила его на весь мир.

В цехе, выточив штангу и гири, со своими друзьями Виктор стал заниматься прямо у станков. Такое упорство ныне невозможно даже представить. О Викторе Куренцове говорили, что это был веселый, общительный человек. Тренировался он самозабвенно. Как говорится, не щадя живота своего.

К концу 1961 года выполнил первый спортивный разряд, а в следующем году Куренцова призвали в армию. Приемная комиссия в военкомате, заметив физическую мощь призывника, определила его в десантники.

С 1962 по 1965 год служил в Вооруженных Силах СССР в Хабаровске. Смелый и отважный воин быстро овладел мастерством рукопашного боя, совершил 50 прыжков, стал отличным парашютистом.

Здесь же Виктор Куренцов продолжал заниматься и тяжелой атлетикой. Отсюда он шагнул на всесоюзный, на европейский, а потом и олимпийский помосты. Во время службы участвовал в летних Олимпийских играх-1964 в Токио, где завоевал серебряную медаль. В 1965 году переехал в Московскую область, Одинцово. В последующие десять лет не проиграл ни одного турнира в своей полусредней весовой категории.

«Меня словно током пронзило»

Далее были Олимпийские игры в Мехико, октябрь 1968. Там произошел несчастный случай. На первой же тренировке Виктор рассек отскочившей штангой средний палец руки. Хлынула кровь. Японцы, следившие за Куренцовым как за главным соперником лидера своей команды, снимали каждый его шаг, на пленке был зафиксирован и его уход из зала, и следы крови на ковровой дорожке.

Палец зашивали без наркоза, вживую, а для страховки Куренцова держал богатырь Леонид Жаботинский. Виктор смеялся потом: «Леня, ты ж меня чуть не задушил!»

Когда до начала соревнований оставались считанные дни, штангисты усиленно тренировались. Куренцов тоже приходил в зал, давал друзьям советы, иногда брал штангу здоровой рукой - только и всего.

Японцы думали, что Куренцова даже не заявят. Но Виктор уговорил тренера. В жиме он поставил олимпийский рекорд - 152,5 килограмма, обойдя японского атлета на 12,5 кг! Во втором движении для первого подхода заказывает 135 килограммов, но штанга вырывается из рук и падает.

Он понял, что открылась рана: по руке сквозь лейкопластырь (повязки не разрешались) потекла кровь. Лопнул шов. Подходит второй раз, рвет, но штанга валится ему за спину. Все понимали, что если русский богатырь уронит штангу в третьем подходе, его снимут с соревнований.

Ассистенты вновь установили штангу, и тут в полной тишине замершего зала Куренцов услышал голос главного тренера команды Воробьева: «Виктор, вспомни Сталинград!». Потом Куренцов признавался: «Меня словно током пронзило».

Он взял вес и, опустив штангу на помост, что было сил заорал в зал: «Кто еще хочет Сталинграда?!». Крик потонул в буре аплодисментов.

Получив право идти на последнее движение - толчок, Куренцов заказал 175 килограммов и вытолкнул. А к третьему подходу велел поставить, казалось бы, нереальный в его ситуации вес — 187,5 килограмма. И он взял его, установив с незажившей еще рукой мировой рекорд, который никто не мог побить 10 лет!

Через год на чемпионате мира в Варшаве Виктор Куренцов с суммой 467,5 килограммов стал первым в своей весовой категории. Активные выступления спортсмен закончил в 1974 году.

Всего же с начала своей спортивной карьеры он поднимался на высшую ступеньку пьедестала почета 131 раз. Установил 26 мировых рекордов. В его «копилке» 150 золотых спортивных наград.

Владислав Махов