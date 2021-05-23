X-files: Как выглядит порог загробного мира?

Случай, о котором я поведал выше, является уникальным. Больше ни один человек (а общался я со многими!) не рассказывал мне ничего подобного. Возможно, моему приятелю не повезло стать неким избранным. Только не светлых и даже не темных сил. А проводником Хаоса либо жертвой, вынужденной страдать из-за того, что оказался не в нужное время и не в нужном месте.

Что же касается загробного мира, то он всегда волновал воображение людей. Что находится там, за «порогом», откуда нет возврата? Медицина со временем сильно шагнула вперед, появилась такая дисциплина, как реаниматология. Врачам удается вытаскивать пациентов буквально с того света.

Люди, пережившие клиническую смерть, описывали свои загробные ощущения по-разному. Но большинство деталей схожи. Во-первых, душа уходит из тела как будто бы по спирали. Во-вторых, люди чувствовали себя находящимися в тоннеле (колодце, мешке). Впереди сиял свет.

Пациенты переживали необычайную легкость во всем теле, состояние невесомости. Мысли были радостные, позитивные, восторженные. Многие рассказывали, что их сопровождало необычайное чувство покоя и безмятежности. Свет впереди одновременно манил и пугал. Некоторые люди видели в свете силуэты умерших родственников и близких.

Также пациенты описывали и так называемые «негативные» моменты. Например, никто никогда так и не смог пообщаться с теми, кто находился за порогом света. Никто не смог заступить за пределы порога.

Люди, которых чудом «откачали» врачи, говорили, что сияние начинало затягивать, их души как будто вытягивались, пытаясь слиться со светом. Но затем они приходили в себя уже в своем земном теле. Очевидно, что порог света был своеобразной «точкой невозврата»…

Маг и экстрасенс Ярослав Передушин