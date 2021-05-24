Признание заслуг Комсомольска — привлечение внимания к региону — эксперты

Комсомольск-на-Амуре 20 мая официально стал Городом трудовой доблести, Указ о награждении подписал Владимир Путин.

По словам Михаила Дегтярева, бумаги, где инициативная группа комсомольчан ратовала о присвоении городу такого звания, долгое время «пылились в правительстве Хабаровского края». Жители Комсомольска лишний раз решили напомнили об этом около года назад и их поддержал недавно назначенный на должность главы региона Михаил Дегтярев. Он пообещал добиться награждения города, в том числе обратившись к президенту России.

По мнению экспертов, такой шаг действующей региональной власти — не только дань уважения комсомольчанам, но и привлечение внимания к Хабаровскому краю

Присвоение городу Комсомольску-на-Амуре почетного звания «Город трудовой доблести» имеет, прежде всего, историческое и культурное значение. Это и привлечение внимания в нашему краю, Дальнему Востоку. Пока лишь два дальневосточных города получили такое звание –Комсомольск-на-Амуре и Магадан. Сохранение исторической памяти о значимых событиях всегда выступает важной составляющей поддержки культурных и исторических кодов, влияет на формирование национальной и региональной идентичности, вызывает интерес к истории, желание разобраться в ней. Уверен, что сейчас многие попытаются получить ответ – а за что присвоено такое знание? Начнут поиск и найдут множество интересных и знаковых вех в истории промышленного центра Хабаровского края – города Комсомольска-на-Амуре и его жизнью в годы Великой Отечественной войны. При этом важно понимать, что присвоение такого почетного статуса обязывает не только оглядываться в доблестное трудовое прошлое, но и поддерживать развитие экономики и социальной сферы города «президентского внимания», создавая востребованные молодежью рабочие места, обеспечивающие ей достойный «города трудовой доблести» уровень и качество жизни. Именно такие условия позволят влиять на главную проблему развития Дальнего Востока — миграционный отток населения, а особенно молодежи, — заявил в интервью «МД» хабаровский социолог Юрий Березутский.

Справка «МД»

Авиационный завод № 126 (КНААЗ им. Гагарина) в Комсомольске-на-Амуре выпустил около 2700 самолетов «Ил-4», ставших за годы войны основой дальней бомбардировочной авиации. В июле 1942 года — это промышленное предприятие первым в Хабаровском крае было награждено орденом Ленина.

Судостроительный завод № 199 (АСЗ) строил корабли и подводные лодки, производил корпуса авиационных бомб, артиллерийских снарядов. За годы войны заводчане построили 9 военных кораблей, отремонтировали 17 подводных лодок. В 1945 году за выполнение заданий Государственного Комитета обороны завод был награжден орденом Трудового Красного Знамени.

В феврале 1942 года состоялась первая плавка на заводе «Амурсталь», обеспечивавшем металлом многие оборонные предприятия страны.