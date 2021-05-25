Министр юстиции РФ поддержал инициативу врио губернатора Хабаровского края о переносе СИЗО

Глава региона и министр юстиции РФ Константин Чуйченко сегодня осмотрели следственный изолятор № 1, расположенный на улице Знаменщикова – практически в центре Хабаровска.

- Основная повестка – это вопрос переноса следственного изолятора за пределы городской черты, и здесь мы продвинулись. От имени хабаровчан я передал эту просьбу Константину Анатольевичу Чуйченко. Будет сформирована дорожная карта, и мы будем двигаться в этом направлении, - подчеркнул Михаил Дегтярев.

На неуместность нахождения такого учреждения системы исполнения наказаний по соседству с жилыми домами, сквером им. Серышева и недавно возведенным торговым центром жители Хабаровска много раз указывали и представителям исполнительной власти, и депутатам, и СМИ. О том, что в этом вопросе врио губернатора – на стороне горожан, он заявлял неоднократно. А в конце апреля, во время объезда с мэром краевого центра, сообщил о скором визите министра юстиции и намерении обсудить с ним передислокацию СИЗО.

Руководство Управления ФСИН по Хабаровскому краю предложило в качестве варианта решения проблемы строительство нового СИЗО на месте исправительной колонии № 3 (ул. Целинная), которая ликвидируется. На окраине Хабаровска высвободится участок в 14 гектаров. При этом для возведения нового следственного изолятора, по словам министра юстиции РФ, достаточно 2 – 3 гектаров.

- Сроки пока точно не назовем. Но то, что надо заниматься, - понимание есть. В этом мы поддержим правительство Хабаровского края, - уточнил глава минюста РФ. – Эту возможность надо использовать. В конце апреля утверждена концепция развития уголовно-исполнительной системы до 2030 года. Одним из краеугольных пунктов этой концепции является вынос всех учреждений, прежде всего – следственных изоляторов – за черту города. Сейчас мы будем разрабатывать генеральную схему развития учреждений уголовно-исполнительной системы. Думаю, мы там предусмотрим такое проектное управленческое решение для Хабаровска.



